Partant du constat que le sport automobile soit, en Suisse comme ailleurs, inaccessible ou beaucoup trop cher, un groupe d’amis passionnés a eu l’idée de choisir la voie du SimRacing, ou simulateur de course sur jeu vidéo.

Avec le niveau de précision des plateformes actuellement disponibles, le SimRacing permet en effet de piloter – virtuellement certes mais avec un niveau de réalisme époustouflant -, les voitures de course les plus prestigieuses sur les circuits les plus renommés.

Ainsi, l’équipe ieS SimRacing Switzerland s’est fixé pour objectif de promouvoir cette discipline en pleine expansion.

En Allemagne, le SimRacing est d’ores et déjà reconnu officiellement comme un sport, et a d’ailleurs rejoint récemment la houlette de la DMSB, la très réputée Fédération allemande du sport automobile.

Malgré sa jeune histoire, l’équipe ieS SimRacing Switzerland a déjà remporté ses premiers trophées l’an passé, en s’adjugeant le titre par équipe dans la série DGTM (le championnat GT allemand digital) après avoir aligné plusieurs podiums.

En 2020, ieS SimRacing Switzerland ambitionne de poursuivre ses activités en SimRacing et de continuer à partager la passion de cette discipline. Sur leur site internet, on peut d’ailleurs retrouver cette phrase qui résume ses aspirations : "Piloter ensemble, se faire des amis et s’amuser, et promouvoir l’eSport et le SimRacing en Suisse."

