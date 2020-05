Les plus grandes équipes du monde au départ des 24H du Mans virtuelles

La course des 13 et 14 juin sera virtuelle, mais le buzz autour du plus grand événement de ce genre est bien réel !

Cinq jours après son lancement, les organisateurs avaient reçu plus de 85 demandes d'inscription pour une course qui verra des équipes composées de pilotes professionnels et des meilleurs simracers s'affronter 24 heures durant pour la gloire sur l'emblématique circuit du Mans.

La plateforme de simulation rFactor 2, fournie par Studio 397 et sur laquelle se dérouleront les 24 Heures du Mans virtuelles, permet d'accueillir un maximum de 50 voitures, réparties entre les catégories LMP et GTE. La tâche du comité de sélection, constitué de représentants du monde du sport automobile et de l'eSport, n'a donc pas été simple. Il convient de souligner que la sélection n'est en aucun cas liée à celle des concurrents pour les véritables 24 Heures du Mans, qui se dérouleront cette année les 19 et 20 septembre.

La liste des 50 participants et leurs nationalités, ainsi que des 10 voitures de réserve, est disponible ICI. Tous les équipages seront annoncés au cours de la semaine prochaine… Attendez-vous à des surprises et à des superstars !

La liste des participants comprend 30 LMP et 20 GTE, mettant en lumière l'engagement des constructeurs Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche et Toyota, ainsi que d'équipes de pointe comme Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports et bien d'autres. Les meilleures équipes de simracers seront également sur la grille, parmi lesquelles Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho et de nombreuses autres. Le plateau promet d'être vivant et coloré puisque toutes les équipes sont libres de créer leur propre livrée.

L'ACO et le FIA WEC ont confié à Motorsport Games la gestion et la production des 24 Heures du Mans virtuelles. Un programme TV autour des 24 Heures du Mans virtuelles sera diffusé en direct dans le monde entier, en complément de tous les canaux de gaming habituels et des réseaux sociaux. Davantage de détails sur cet élément seront bientôt révélés.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://24virtual.lemansesports.com/