LIVE - Norris et Hülkenberg, stars du #NotTheBahGP

L'événement sera à suivre en direct vidéo à partir de 19h sur Motorsport.com. En plus de Lando Norris et Nico Hülkenberg, on retrouvera le pilote Williams Nicholas Latifi, le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois, ou encore le golfeur professionnel Ian Poulter.

Pilotes de réserve et de développement de Mercedes, Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez répondent une nouvelle fois présents pour une course qui verra un format différent. Cette fois-ci, la grille de départ de la Course 1 sera déterminée par les qualifications, avant une deuxième course avec le format de la grille inversée. Chaque épreuve se disputera sur 25% de la distance réelle.

En plus de pilotes réels et de simracers tels que James Baldwin ou Cem Bolukbasi, le public pourra retrouver plusieurs youtubeurs et streamers tels que Jimmy Broadbent, Tiametmarduk ou encore Aarava. Ils diffuseront également la course de leur point de vue sur leurs différents canaux, tout comme Lando Norris.