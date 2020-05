Jorge Lorenzo remporte le GP de Grande-Bretagne virtuel !

Le pilote d'essais Yamaha était convié en tant que wild-card et s'est offert la pole position, devant Fabio Quartararo et Takaaki Nakagami. À l'extinction des feux, Lorenzo s'est élancé de la meilleure manière mais le Français a vite pris les commandes de la course. Derrière lui, Nakagami a percuté Lorenzo dans les premiers virages, l'Espagnol a chuté, mais le Japonais est parvenu à dépasser Quartararo pour prendre la tête !

Le premier tour fut décidément très mouvementé, puisque c'était au tour du pilote Petronas Yamaha SRT de terminer au sol après avoir tenté de dépasser Nakagami. Le Japonais a bouclé ce premier tour en tête, Pecco Bagnaia, qui était remonté deuxième, chutant également.

Le pilote Honda a ensuite haussé le rythme dans les premières boucles, creusant l'écart sur Tito Rabat. Au troisième tour de piste, l'Espagnol s'est fait toucher par Quartararo, mais c'est le Niçois qui a fini par chuter, une nouvelle fois. Le pilote Avintia Ducati a produit une course solide, ne tombant pas une seule fois et s'attirant notamment l'admiration de Joan Mir, pour qui la course fut plutôt une galère !

Le leadership a échappé des mains de Nakagami à mi-course, le numéro 30 chutant alors qu'il possédait plusieurs secondes d'avance sur Tito Rabat, qui a alors pris la tête. Le numéro 53 pouvait entrevoir une première victoire virtuelle mais c'était sans compter sur le retour de Jorge Lorenzo, qui a pris la tête à deux tours de la fin pour ne plus la lâcher ! Rabat termine deuxième devant Quartararo, qui signe là son premier podium virtuel.

Nakagami termine quatrième devant Michele Pirro, Lorenzo Savadori, Pecco Bagnaia et Joan Mir.

