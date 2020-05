Massa et Fisichella défendront Monaco aux 24H du Mans virtuelles

Au lendemain de l'annonce des engagés pour les 24 Heures du Mans virtuelles, les premières confirmations d'équipages tombent en vue de ce grand rendez-vous virtuel inédit, organisé par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games. Parmi les concurrents présents dans la catégorie GTE figure la Ferrari #54 qui évoluera sous la bannière Strong Together. Il s'agit d'une équipe alignée pour représenter les couleurs de la fondation de la princesse Charlène de Monaco.

Cette fondation a pour but de sauver des vies en luttant contre les noyades, à travers des missions qui visent à sensibiliser l'opinion aux dangers de l'eau, à enseigner aux enfants les mesures de prévention et de leur apprendre à nager. Pour les 24 Heures du Mans virtuelles, Strong Together engagera un équipage composé de trois pilotes professionnels et d'un simracer : Felipe Massa (11 victoires en F1), Giancarlo Fisichella (3 victoires en F1), Francesco Castellacci (4 participations aux 24 Heures du Mans) et Tony Mella (engagé en SRC Virtual Endurance Championship).

L'année dernière, la princesse Charlène de Monaco avait été invitée à donner le départ de la 87e édition des 24 Heures du Mans. "Aujourd’hui, je poursuis ce lien entre Monaco et Le Mans, deux références historiques du sport automobile, en participant aux 24 Heures du Mans virtuelles et en soutenant la voiture #54 Strong Together qui portera haut les couleurs de la Principauté de Monaco et celles de ma fondation", annonce-t-elle ce dimanche.

"Je suis particulièrement fier de l'engagement et du soutien de S.A.S. la princesse Charlène de Monaco", se réjouit Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Il s'agit d'une reconnaissance importante pour notre course mais aussi pour les valeurs que nous défendons. Ce lien marque la solidarité sportive qui existe entre Le Mans et Monaco. L'équipage Strong Together est une combinaison intéressante : Francesco Castellacci, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella et Tony Mella. La catégorie GTE, toujours très disputée, le sera aussi virtuellement."

Les 24 Heures du Mans virtuelles auront lieu les 13 et 14 juin 2020.

