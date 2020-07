Motorsport Games développera le jeu vidéo du BTCC

Motorsport Games, éditeur de jeux vidéo dédié au développement de jeux de course et à l'eSport, annonce aujourd'hui avoir obtenu une licence pluriannuelle pour créer le jeu vidéo officiel et le championnat eSport du British Touring Car Championship (BTCC). Le BTCC est l'un des championnats de sport auto les plus connus et appréciés au monde et jouit d'une riche histoire en jeux vidéo ; sa renaissance dans le monde virtuel commencera par le développement d'un nouveau jeu dédié, dont la sortie est prévue pour 2022.

Le nouveau jeu de BTCC sera développé par l'équipe de Motorsport Games pour les consoles nouvelle génération ainsi que pour PC, utilisant la technologie de pointe avec une option pour développer une version mobile également.

Alan Gow, directeur général du BTCC, déclare : "Enfin, je suis fier de dire que l'immense impatience des fans du BTCC et du jeu TOCA a été entendue. Tout comme le jeu original BTCC/TOCA, celui-ci sera dédié au BTCC avec toutes les voitures, toutes les écuries, tous les pilotes et tous les circuits – plutôt que d'incorporer partiellement certains éléments à un jeu existant."

"Il est extrêmement important à mes yeux, ainsi que pour les écuries, pilotes et fans, qu'un nouveau jeu de BTCC reflète précisément ce que tout le monde adore dans notre championnat : le spectacle ininterrompu roue contre roue, l'intense compétition et le grand plaisir qu'il procure. Je suis convaincu que c'est exactement ce que va nous proposer Motorsport Games."

Stephen Hood, président de Motorsport Games ajoute : "Ce partenariat est un signal clair de l'immense confiance placée en Motorsport Games par le BTCC. Notre équipe a démontré un véritable enthousiasme pour ce projet dès le premier jour, et nos ambitions respectives étaient d'emblée en phase. L'opportunité est claire pour tout le monde et nous sommes impatients de déployer le talent déjà prouvé de nos équipes dans les domaines de l'eSport, du développement de jeux et des médias, afin de permettre à ce championnat de revenir au premier plan du gaming."

Concernant le nouveau jeu de BTCC, Paul Coleman, directeur créatif de Motorsport Games, indique : "Il y a une demande et un appétit clair pour un nouveau jeu de voitures de tourisme, et nous sommes ravis d'en faire une réalité. De nombreux membres de notre studio gardent de bons souvenirs de la série TOCA, et mon premier emploi dans l'industrie des jeux vidéo était en fait celui de testeur qualité sur TOCA Race Driver 2. Nous prévoyons des choses enthousiasmantes que nous avons hâte de dévoiler."

Le British Touring Car Championship rejoint ainsi le giron Motorsport Games, qui inclut également la franchise des jeux NASCAR Heat ainsi que des compétitions telles que les 24 Heures du Mans Virtuelles, l'eNASCAR Heat Pro League, le World Rallycross Esports Series, l'ABB Formula E Race at Home Challenge, la série #NotTheGP et les Le Mans Esports Series.