Motorsport Games s'engage à acquérir Studio397 et le jeu vidéo rFactor 2

Miami, le 3 mars 2021 − Motorsport Games Inc. (NASDAQ : MSGM) ("Motorsport Games"), l'un des principaux développeurs de jeux de course, éditeur et fournisseur pour différents championnats esport officiels dans le monde entier, annonce aujourd'hui s’être engagé auprès de Luminis International BV à acquérir Studio397 BV, la société ayant développé la plateforme de simracing rFactor 2. Cette acquisition permettra à Studio397 de poursuivre son travail sur rFactor 2 tout en développant les moteurs physiques et la maniabilité des prochains projets de Motorsport Games. Motorsport Games prévoit d'utiliser ses ressources et son expertise pour améliorer l'offre de rFactor 2, en particulier dans les zones mises en avant par la communauté.

Studio397 et Motorsport Games travaillent en tandem depuis un certain temps. Ainsi, rFactor 2 a été utilisé à l’occasion des 24 Heures du Mans Virtuelles, ayant connu un franc succès, et de la Race at Home Challenge de Formule E, deux événements orchestrés par Motorsport Games. Il est prévu que Studio397 conserve son nom et son image au sein de l'équipe de développement existante, de même que sa direction.

"Nous travaillons depuis longtemps avec l'équipe de Studio397, tant pour le développement de jeux vidéo que pour l’esport. Il s'agit d'une acquisition qui, une fois réalisée, prendra tout son sens pour toutes les parties. Nous sommes ravis que Studio397 ait accepté de rejoindre la famille Motorsport Games", commente Stephen Hood, président de Motorsport Games.

"Studio397 a une passion pour la course virtuelle qui est évidente. Ensemble, nous avons saisi l'opportunité de travailler en équipe afin de passer à un niveau supérieur", poursuit Hood. "Nous considérons cela comme une excellente nouvelle pour la communauté de simracing car nous pouvons désormais exploiter les meilleurs éléments de la plateforme rFactor 2, les associer à notre utilisation du moteur Unreal Engine (développé par Epic Games) et les intégrer au travail que nos équipes talentueuses ont réalisé lors de ces deux dernières années. Notre objectif était de commencer avec un produit ayant un cœur et une âme. Lorsque l'acquisition prévue sera finalisée, nous pourrons agir sereinement, en sachant qu'une autre pièce d'un puzzle ambitieux a été obtenue."

"Après avoir développé rFactor 2 au cours des cinq dernières années, nous sommes heureux de passer à l'étape suivante avec Motorsport Games, en faisant évoluer rFactor 2 et en intégrant sa technologie de simulation avancée dans de futurs projets. Nous partageons une ambition commune, celle d'être les meilleurs dans ce que nous faisons", indique Marcel Offermans, directeur général de Studio397.

"Cette acquisition est un autre signe clair de notre intention d'établir Motorsport Games comme le leader des courses virtuelles. Nous continuons d’utiliser le capital fourni par nos actionnaires afin de poursuivre nos objectifs de manière agressive", ajoute Dmitry Kozko, directeur général de Motorsport Games. "Détenir rFactor 2 et l'expertise qui l'accompagne sera une énorme avancée pour nous. Nous apporterons notre expérience et nos connaissances pour aider à maximiser le potentiel de la plateforme rFactor 2 tout en ayant un accès exclusif à sa technologie de pointe pour nos projets futurs."

"Le niveau de simulation et la sensation de conduite offerts par rFactor 2 sont sans égal", déclare Fernando Alonso, actionnaire de Motorsport Games, pilote Alpine et double Champion du monde de Formule 1. "Je suis ravi que Studio397 et rFactor 2 rejoignent notre famille Motorsport Games et je suis sûr que nous aurons beaucoup de succès ensemble."

Cette nouvelle annonce de Motorsport Games fait suite à d’autres actualités réjouissantes, à savoir l'acquisition prochaine du jeu vidéo KartKraft de Black Delta et l'annonce de futurs jeux basés sur les célèbres 24 Heures du Mans et sur le Championnat britannique des voitures de tourisme (BTCC), en plus des projets NASCAR actuels de la société.