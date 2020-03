Motorsport Games s'associe à Veloce Esports pour #NotTheGP

Motorsport Games, entreprise de jeux vidéos dédiée à l'intégration de jeux de course et à l'eSport, annonce un partenariat stratégique avec Jean-Éric Vergne et Veloce Esports pour produire et diffuser le championnat révolutionnaire de courses #NotTheGP, qui va continuer ce week-end avec dimanche 22 mars l'épreuve #NotTheBahGP.

#NotTheGP est une idée originale du double Champion de Formule E, Jean-Éric Vergne, qui a attiré un éventail de talents inégalé et diversifié, issus des mondes de la course automobile ou de la course en ligne ou de celui des influenceurs et créateurs de contenus venus d'autres domaines. Ce partenariat verra Motorsport Games, filiale de Motorsport Network, tirer parti de son expertise complète en matière de diffusion et de gestion de compétition pour créer une mini série d'événements #NotTheGP, qui durera tout au long du report général que vit actuellement le monde des sports mécaniques.

"Nous avons investi significativement dans notre équipe eSport, la technologie et les moyens cette année, et le partenariat avec un champion comme Jean-Éric et ses collègues innovants de Veloce est révélateur de la volonté de collaborer entre les meilleures entreprises du monde de l'eSport", déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "#NotTheGP détient une richesse de talents en matière d'eSport et d'expertise, que ce soit au niveau du jeu ou de la création de contenu. Ainsi, ce partenariat permettra aux deux parties de porter leurs opérations à un niveau supérieur."

"Alors que de nombreux événements réels sont reportés, l'eSport se positionne parfaitement pour combler le vide et permettre d'offrir aux fans du divertissement et du répit face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés en ces temps difficiles. Nous sommes rapidement devenus le partenaire de confiance de détenteurs de droits en sports mécaniques, et nous avons une histoire limpide en la matière avec les Le Mans Esports Series et la eNASCAR Heat Pro League. Cette semaine encore, nous avons pu organiser un événement américain pour la NASCAR via des opérations à distance depuis le Royaume-Uni, en utilisant en temps réel les commentaires en direct depuis trois lieux aux États-Unis."

Jean-Éric Vergne, cofondateur et ambassadeur de Veloce Esports, ajoute : "Suite au formidable succès de #NotTheAusGP, qui a été mis en place en seulement 48 heures par notre équipe, j'ai décidé de prendre contact avec Motorsport Network, propriétaire de Motorsport Games, pour faire cette série d'épreuves. Ce partenariat est une opportunité fantastique d'associer nos expertises. Notre objectif est de satisfaire et divertir le plus grand nombre possible de fans de sports mécaniques et de gaming dans le monde jusqu'à ce que les différents championnats puissent reprendre. Je me réjouis de ce partenariat et je crois fermement dans la réussite exceptionnelle de nos futures épreuves d'eSport grâce au soutien de Motorsport Games."

La semaine dernière, la course #NotTheAusGP a attiré deux millions de spectateurs et dépassé les six millions de vues. L'épreuve regroupait des stars des sports mécaniques, dont le pilote F1 de McLaren Lando Norris et le pilote Formule E de Mercedes Stoffel Vandoorne, ainsi que le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois. Le direct réalisé par Lando sur Twitch a battu le record pour un streaming de F1.

L'investissement de Motorsport Games dans l'eSport comporte la capacité à gérer et distribuer à distance la diffusion d'épreuves. Cela a été démontré mercredi soir lorsque la première course de pré-saison de l'eNASCAR Heat Pro League a été hébergée depuis le Royaume-Uni, avec des commentaires provenant de trois lieux différents aux États-Unis et une diffusion mondiale en direct.