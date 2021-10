NASCAR Heat Ultimate Edition+ arrive sur Nintendo Switch

Miami, Floride, le 15 octobre 2021 - Motorsport Games, développeur et éditeur de jeux vidéo de course, fournisseur d'un écosystème d'eSport pour différents championnats officiels de sports mécaniques dans le monde, annonce aujourd’hui la prévente et la date de sortie de NASCAR Heat Ultimate Edition+ sur Nintendo Switch. Le premier jeu NASCAR sur Nintendo Switch sera lancé le 19 novembre 2021. Les précommandes en magasins physiques et en ligne sont disponibles dès le 15 octobre 2021 à midi. Découvrez la bande annonce officielle de jeu ici . Vous pouvez précommander votre jeu ici.

NASCAR Heat Ultimate Edition+, le jeu vidéo officiel de la saison 2020 de NASCAR, donne vie aux courses de stock-car les plus populaires du monde. Les joueurs se retrouvent derrière le volant et sont mis au défi de devenir le champion de la NASCAR Cup Series. NASCAR Heat Ultimate Edition+ sur Nintendo Switch inclut tout ce qui se trouve dans NASCAR Heat 5 Ultimate Edition, et également les voitures avec leur composition et leurs livrées principales de la NASCAR Cup Series 2021. On retrouve également les équipes officielles, les pilotes, les voitures et le programme des trois courses de la NASCAR National Series et du Xtreme Dirt Tour 2020 ainsi que 39 authentiques circuits. Du contenu supplémentaire est ajouté comme les livrées spéciales pour le Throwback and Playoff 2020, l’ajout du personnage de Tony Stewart et bien plus encore !

"Motorsport Games est heureux d’annoncer le premier jeu NASCAR pour Nintendo Switch, apportant le plaisir de la course à de nouveaux joueurs", déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Nos fans nous ont demandé une version Nintendo Switch du jeu NASCAR. Avec cette nouvelle sortie, ils peuvent maintenant emporter ce sport avec eux, où qu’ils aillent. Avec NASCAR Heat Ultimate Edition+, Motorsport Games approfondit son engagement dans la possibilité des choix (de consoles), améliore le jeu dans plusieurs domaines que nos joueurs apprécieront et apporte l’authenticité des jeux NASCAR à cette nouvelle console."

NASCAR Heat Ultimate Edition+ pour Nintendo Switch, développé et édité par Motorsport Games, propose une liste de modes et de fonctions complète. Le mode carrière permet aux joueurs de progresser à travers d’autres séries (Xtreme Dirt Series, Camping World Truck Series and Xfinity Series) pour ensuite atteindre la NASCAR Cup Series, ou de commencer directement au meilleur niveau. Le mode carrière apporte également un suivi des statistiques, collecte les progrès réalisés durant l’intégralité de votre carrière et offre un aperçu détaillé de vos performances. La version Nintendo Switch offre toutes les fonctionnalités présentes dans NASCAR Heat 5, dont les perfectionnements d’IA, plus d’options de caméra et l’option DNF. En mode essai, les joueurs peuvent perfectionner leur conduite et expérimenter plusieurs configurations de voiture afin de trouver la meilleure. Avec le mode challenge, les joueurs disposent de scénarios de course uniques et d’une variété d’options de jeu pour s’affronter.

Les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent se défier sur 39 circuits authentiques à travers plusieurs séries, dont Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, la course sur route d’Indianapolis Motor Speedway et Talladega Superspeedway, et 9 pistes en terre battue. Les courses en ligne peuvent accueillir jusqu’à 16 joueurs, mais également profiter du mode multijoueur local en écran partagé. Enfin, d’autres améliorations ont été mises en place dans la Paint Booth, dont la typologie des numéros et les peintures pour personnaliser votre voiture.

Retrouvez plus d’informations sur NASCAR Heat Ultimate Editions+ pour Nintendo Switch sur www.NASCARHeat.com.

