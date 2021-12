Noël 2021 - Sept jeux vidéo à mettre sous le sapin

F1 2021

C'est sans aucun doute le grand classique, qui revient chaque année : le jeu vidéo officiel du Championnat du monde de Formule 1. Il vous permettra de retrouver toutes les monoplaces de la saison qui vient de s'achever, et de vous lancer à l'assaut des circuits du monde entier.

MotoGP 2021

Pas de jaloux, sur deux roues aussi on a son jeu officiel ! Là aussi dans la lignée de ses prédécesseurs, cet opus permet de retrouver toutes les licences de la saison 2021 et de se glisser dans la peau d'un pilote de vitesse moto. Il est même possible de débuter sa carrière dans une petite catégorie pour tenter d'atteindre le sommet !

WRC 10

On retrouve ici aussi une série qui commence à avoir un sacré vécu, puisque comme son nom l'indique, elle a sorti récemment son dixième opus. Il s'agit de la dernière simulation de rallye en date, offrant la possibilité de découvrir des dizaines de spéciales dans des conditions très variées, le tout dans l'ambiance si particulière du rallye. Soyez à l'écoute des notes de votre copilote !

MXGP 2021

Le cru 2021 du jeu de motocross est sorti en toute fin d'année, et il s'appuie sur les bases plutôt solides de ses prédécesseurs. Le contenu est plutôt au rendez-vous et le gameplay de ce jeu taillé pour les manettes a tout pour plaire.

NASCAR 21 Ignition

Envie d'une escapade américaine ? Le jeu NASCAR 21 Ignition vous le propose en vous immergeant dans la saison qui s'est déroulée cette année.

Assetto Corsa Competizione

Ce n'est pas une nouveauté, mais la simulation officielle du GT World Championship a encore de très beaux jours devant elle. Et pour cause, elle fait l'objet de mises à jour très régulières et sera encore bichonnée par Kunos au moins en 2022. Si vous êtes passionné de GT3, c'est un "must" !

Assetto Corsa

Pour conclure, comment ne pas proposer le grand frère d'ACC, qui est pourtant sorti il y a plus de huit ans maintenant. Pour une bouchée de pain, ce jeu vidéo vous offre des possibilités infinies pour peu que vous soyez sur PC et que vous soyez un afficionados des différents mods proposés un peu partout sur internet. Pour sa polyvalence, il a encore de quoi conquérir les puristes.