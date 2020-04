De nombreuses stars vont participer au World RX virtuel

Le Champion du monde en titre Timmy Hansen, le double Champion Johan Kristoffersson et le Champion DiRT Rally 2.0 Killian Dall'olmo sont les têtes d'affiche du premier World RX Esports Invitational. Le concept a été créé pour remplacer les manches du championnat réel, reportées en raison de la pandémie de coronavirus. C'est sur le Circuit de Barcelona-Catalunya que se déroulera la première manche, là même où la saison 2020 devait démarrer.

Tous les deux vainqueurs sur cette piste par le passé, Hansen et Kristoffesson ne pourront pas utiliser la carte du manque d'expérience, même si aucun des deux ne s'était mis au simracing avant récemment. Au contraire d'Andreas Bakkerud, ou de l'ancien pilote Hyundai WRC Kevin Abbring, qui gère une société offrant du coaching pour les pilotes réels utilisant des simulateurs.

Les pilotes les mieux équipés avant cette première manche seront sans doute le Champion du monde de Rallycross dans DiRT Dall'olmo, qui vient de rejoindre l'équipe SET Esports de Jussi Pinomaki, Championne de Rallycross sur iRacing l'an dernier avec Sami-Matti Trogen. On retrouvera aussi Quentin Dall'olmo et Lukas Mateja dans cette équipe. Ils piloteront tous les trois des Peugeot 208, comme les frères Hansen et Kristoffersson. Bakkerud s'alignera en Audi S1 et Abbring pilotera une Renault Clio.

Le format utilisé sera le même qu'en World RX, avec quatre séances de qualifications (des courses de quatre tours), les dix meilleurs se qualifiant pour les demi-finales de six tours. La finale se disputera sur la même distance. On retrouvera parmi les autres pilotes de Rallycross Timo Scheider, Cabot Bigham, Marius Bermingrud et Oliver Eriksson.

Le pilote WEC Nicki Thiim devrait faire ses débuts dans la discipline, avec les youtubeurs Jimmy Broadbent et FailRace. Henrik Krogstad, protégé des frères Hansen au sein de l'équipe Yellow Squad, devrait également participer.

Pour plus d'informations sur le monde de l'eSport, rendez-vous sur Motorsport Games.