Après un nouveau drapeau rouge, Verstappen/Norris de retour

Dans le monde virtuel, les abandons ne sont pas définitifs. Et à la faveur d'un second drapeau rouge depuis le début de l'épreuve organisée par le WEC, l'ACO et Motorsport Games, à nouveau pour redémarrer les serveurs et permettre à la course de se terminer dans les meilleures conditions, l'équipage de la #20 du Team Redline a pu retrouver la course, plus de huit heures après avoir abandonné. Max Verstappen, Lando Norris et leurs deux équipiers, Atze Kerkhof et Greger Huttu, ont retrouvé la piste à quasiment 150 tours du leader.

En tête, justement, on retrouve toujours la Rebellion Williams Esport #01 dont l'avance de deux minutes a été réduite à néant par rapport à la voiture sœur #13 et à la ByKolles #04. En GTE, la Porsche #93 est également toujours en tête.

