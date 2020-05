Ocon et Bottas pour une première au GP de Monaco virtuel

Dans la continuité des dernières semaines, la Formule 1 organisera le week-end prochain un nouveau rendez-vous virtuel alors qu'aurait dû se dérouler le Grand Prix de Monaco. À la place, en raison de la crise du coronavirus, c'est sur le jeu F1 2019 que vont se retrouver certains protagonistes. L'épreuve à venir fait le plein de pilotes titulaires puisqu'ils seront plus nombreux que jamais.

Esteban Ocon et Valtteri Bottas ont en effet annoncé qu'ils participeraient pour la première fois, rejoignant ainsi Alexander Albon, Antonio Giovinazzi, George Russell, Nicholas Latifi, Lando Norris et Charles Leclerc. Ce sont donc huit des 20 pilotes de la saison 2020 de F1 qui seront présents, un nombre jamais atteint auparavant.

Lire aussi : 24 Heures du Mans virtuelles : le Règlement Sportif connu

Comme lors des dimanches précédents, ils seront rejoints par des invités de marque ou par d'autres pilotes issus de différentes disciplines. On verra à l'œuvre l'attaquant du club de football d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, au volant d'une McLaren. Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, sera une fois de plus de la partie, chez Alfa Romeo, tandis que le surfer Kai Lenny sera aligné chez Red Bull Racing et le chanteur Luis Fonsi chez Racing Point.

L'épreuve phare programmée dimanche 24 mai en fin de journée sera précédée de la course Esports Pro Exhibition, tandis que des courses virtuelles sont également prévues pour la F2 et la F3.

Les engagés pour le GP de Monaco virtuel