La date de sortie de Project CARS 3 est connue

Après deux premiers volets convaincants pour ce qui marquait les débuts de Slightly Mad Studios dans les jeux de simulation, le studio ayant développé des épisodes de Need for Speed auparavant, Project CARS revient avec une nouvelle itération, sobrement nommée Project CARS 3, qui promet une petite révolution dans la série.

En effet, le jeu arborera un tout nouveau mode carrière dans lequel les joueurs pourront effectuer une ascension au travers des catégories. Bandai Namco, l'éditeur du titre, confirme aussi que le parc automobile présent dans Project CARS 3 sera le plus grand jamais proposé dans la franchise, et que ce volet accueillera également de nouvelles pistes, dont celle d'Interlagos où se déroule chaque année le Grand Prix du Brésil de Formule 1.

Mais l'information la plus importante dévoilée par l'éditeur est celle de la date de sortie du jeu, qui arrivera le 28 août 2020 et sera proposé sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Aucune information n'est donnée sur le gameplay du titre, qui fera face à une concurrence de plus en plus fournie sur tous les supports, et dans tous les types de jeu. Le marché du jeu de course s'est en effet grandement étoffé avec l'arrivée de simulations pointues comme Assetto Corsa Competizione, et la présence de titres proposant une belle diversité, avec des titres comme Gran Turismo Sport ou encore Forza Motorsport 7.

