Qui décrochera le titre virtuel en Formule E ?

Cette compétition a été créée en partenariat avec Motorsport Games durant la crise sanitaire actuelle et dans le but de lever des fonds destinés à l'Unicef. Les épreuves en ligne ont également suscité la controverse, Daniel Abt ayant perdu son volant chez Audi en Formule E après avoir laissé sa place à un simracer lors de l'E-Prix virtuel de Berlin.

Pilote Mercedes, Stoffel Vandoorne a été le plus performant en qualifications mais a dû attendre la dernière course en date, sur le circuit de New York, pour enfin remporter son premier succès. Il est le seul pilote à avoir signé plusieurs pole positions, au nombre de quatre en six séances de qualifications. Pascal Wehrlein et Edoardo Mortara ont décroché les deux autres.

Lors des premières courses, sur les circuits de Hong Kong et sur le tracé virtuel Electric Docks, Vandoorne a perdu à deux reprises l'avantage dont il disposait. C'est ce qui a permis à Maximilian Günther d'occuper un temps la tête du championnat, avec une avance qui a culminé à 21 points lorsqu'il a remporté les deux premières épreuves.

C'est ensuite Pascal Wehrlein qui a signé deux victoires, à Monaco et Hong Kong, pour détrôner Günther du sommet du classement. Günther a connu son lot de mésaventures, notamment une pénalité de passage par les stands dont il a écopé suite à un départ volé, avant un accrochage avec Wehrlein à Berlin. Vainqueur à New York, Vandoorne s'est ainsi emparé de la tête du championnat.

Relégué à 32 points, Günther conserve encore une chance de se battre pour le titre. "Je vais me battre, attaquer fort pour être devant", promet-il. "La lutte est essentiellement entre Pascal et Stoffel au championnat actuellement, mais je reste dans une position qui me permettrait de décrocher la couronne virtuelle… Je n'abandonnerai certainement pas. Je n'ai pas eu la chance avec moi lors des derniers week-ends, mais j'essaierai d'inverser le cours des choses."

Si la chance ne tourne pas en faveur du pilote allemand, alors tout se jouera vraisemblablement entre Vandoorne et Wehrlein lors des deux courses qui auront lieu samedi et dimanche sur les tracés de New York et Berlin.

En parallèle, le championnat Challenge réservé aux simracers est jusqu'à présent dominé par Kevin Siggy. Ce dernier semble intouchable et s'il concrétise ce week-end, il décrochera en guise de récompense un véritable test au volant d'une Formule E.

