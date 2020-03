RaceRoom Racing Experience gratuit jusqu'au 25 mars minimum

Alors que la pandémie mondiale due au COVID-19 force les différents gouvernements à mettre en place des mesures de confinement de la population, les éditeurs de jeux vidéo s'affairent à donner un accès toujours plus important à leurs titres, et certains gratuitement pour une période limitée. C'est par exemple le cas du mastodonte Football Manager 2020, mais aussi désormais de RaceRoom Racing Experience.

Le jeu développé par Sector3 adopte en temps normal une politique similaire à celle d'iRacing, les voitures et les circuits étant chacun payants. Ce n'est donc plus le cas jusqu'au 25 mars au minimum, l'ensemble du contenu extrêmement varié du titre étant désormais gratuit pour la totalité des joueurs. Le jeu est uniquement disponible sur PC, via Steam.

Le spectre couvert par "R3E" est en effet très large, puisque vous pouvez y piloter des monoplaces, des GT, des prototypes, des voitures de tourisme, sur une multitude de circuits à travers le monde, le tout avec des physiques et des sons reproduisant extrêmement fidèlement la réalité. L'autre point fort de la simulation est de disposer de plusieurs licences officielles, comme celles du DTM (d'il y a quelques années cependant), de l'ADAC GT Masters, du WTCC ou encore du WTCR.