Rossi sera finalement absent de la course virtuelle du MotoGP

Le MotoGP a annoncé hier la tenue, ce dimanche, de sa première course virtuelle après le report du début de saison à cause du coronavirus. Les instances dirigeantes ont donné des détails à ce sujet, notamment concernant le plan de diffusion internationale de l'événement, et ont avant tout confirmé que Valentino Rossi ne prendrait pas part à la course, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le communiqué publié hier.

En effet, les pilotes engagés pour cette MotoGP Virtual Race ont été annoncés, et ils seront dix à participer. Chez Repsol Honda, on retrouvera le vrai duo de pilotes, composé de Marc et Álex Márquez. Outre le duo familial, Suzuki (avec Álex Rins et Joan Mir) et Tech3 (avec Miguel Oliveira et Iker Lecuona) aligneront également leur vrai line-up de course. Dans l'équipe officielle Yamaha, seul Maverick Viñales sera présent pour défendre les couleurs du constructeur, mais une autre M1 virtuelle sera présente, celle de Fabio Quartararo pour le team Petronas Yamaha SRT. Aleix Espargaró sera également présent pour Aprilia, tout comme Francesco Bagnaia pour Pramac Racing.

Les dix pilotes joueront sur le jeu officiel de la discipline, MotoGP 19, et rejoindront un serveur privé, sur lequel ils utiliseront des réglages fixes. Ils prendront part à une course de six tours du circuit du Mugello précédée d'une séance qualificative de cinq minutes, servant à déterminer la grille de départ de cette Virtual Race. Celle-ci sera identifiée sur les réseaux sociaux par le hashtag #StayAtHomeGP.

Le site officiel du MotoGP diffusera l'épreuve à 15h, heure française, tout comme les réseaux sociaux de la discipline et sa chaîne YouTube. Plusieurs diffuseurs du MotoGP ont signé pour retransmettre l'événement, et ce sera le cas en France pour Canal+. Pour l'instant, une seule course est prévue et les instances ainsi que les diffuseurs attendent certainement de voir la réponse du public à ce divertissement, en attendant que la saison se lance.