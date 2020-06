Rothgeb et Brooks s'imposent à Talladega

PS4

Kyle Arnold a pris la tête depuis la pole position, le peloton PS4 se mettant vite en file indienne. Tout le monde avait davantage en tête l'idée de finir plutôt que de se battre en début de course. À 27 tours du but, Arnold et les leaders sont rentrés au stand pour la première fois, mais il a connu des soucis qui ont rendu problématique le reste de sa course.

Corey Rothgeb s'est alors retrouvé aux commandes avec un peloton de six voitures avant le deuxième arrêt au stand. Le peloton s'est engagé dans la pitlane à 14 tours du but, avec cinq secondes d'avance sur le reste des pilotes. Jason Mitchell et Brandyn Gritton ont réussi à rattraper le pack et c'est un groupe de huit qui s'est battu pour la victoire.

Harbin et Stone ont été les premiers à attaquer à l'extérieur mais ils n'ont pas pu passer, de légers contacts les ayant ralentis. Dans le dernier tour, Mike Braas poussait Rothgeb très fort, Gritton ralentissant pour essayer de se construire un run. Gritton est revenu comme une flèche dans les virages 3 et 4, passant à l'extérieur. Braas a tenté de bloquer, initiant un Big One dans le dernier virage.

Rothgeb s'est imposé pour le Team Penske Esports, 0"056 devant Braas et Harbin, qui est passé par l'herbe dans l'infield. Stone et TJ McGowan ont complété le top 5, Gritton a terminé sixième. Arnold terminant dernier après ses soucis au stand, Rothgeb s'est emparé de la tête du championnat, cinq points devant Arnold et Harbin.

Xbox One

Tyler Dohar a mené la deuxième course de la soirée depuis la pole position. Daniel Buttafuoco est parti de l'extérieur, mais ce n'était pas un bon endroit pour les départs. Il s'est vite retrouvé en fond de peloton, Jordan McGraw prenant la deuxième place derrière Dohar. À 31 tours de l'arrivée, McGraw a subi du lag, créant un accident et une neutralisation.

Le peloton n'était pas autant en file indienne que les pilotes PS4 et ils continuaient de se battre jusqu'à un autre drapeau jaune à 24 tours du but, Matthew Heale perdant le contrôle à cause d'un problème de volant. Les leaders devaient encore passer une fois au stand malgré les neutralisations, et la dernière salve d'arrêts a débuté à 12 tours de l'arrivée.

Pendant cette période d'arrêts, une voiture a perdu le contrôle dans la ligne droite arrière, déclenchant la troisième neutralisation. La course allait donc se jouer sur un sprint jusqu'à l'arrivée ! Justin Brooks était en tête, McGraw le poussant. Tout le monde se positionnait pour un run dans le dernier tour, mais ça n'a pas été suffisant, Brooks s'imposant pour JTG Daugherty Throttlers.

McGraw a terminé deuxième, Luis Zaiter troisième, Diego Alvarado quatrième et Riley Ogle cinquième. Buttafuoco, qui a terminé sixième, reste leader du championnat, avec huit points d'avance sur Zaiter et 12 sur Nick Walker.