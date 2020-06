SAFEIS sera le sponsor titre des 24H du Mans Virtuelles

La Fédération d’Arabie Saoudite pour les Sports Electroniques et Intellectuels (SAFEIS) a été désignée sponsor titre des 24 Heures du Mans Virtuelles, une annonce signée aujourd’hui avec pour objectif d’unir encore davantage les communautés mondiales de l’esports et du sport automobile international, en célébration de la course en ligne unique en son genre qui se tiendra les samedi 13 et dimanche 14 juin 2020.

Ayant accueilli avec succès la FIA Formule E et le rallye-raid Dakar en Arabie Saoudite avant l’apparition de la COVID-19, le pays a maintenant accru son soutien au sport automobile mondial avec le sponsoring de la légendaire course du Mans grâce à SAFEIS, l’autorité régulatrice en charge d’encourager les athlètes d’élite du gaming et de développer la communauté et l’industrie du gaming en Arabie Saoudite.

Les 24 Heures du Mans Virtuelles verront la présence d’un plateau composé des meilleurs pilotes mondiaux, venus à la fois du sport automobile et de l’esports, s’affronter dans la plus célèbre des épreuves d’endurance sur le légendaire circuit français. La course se déroulera sur la plate-forme de gaming rFactor 2, présentant 50 voitures, partagées en deux catégories (LMP et GTE), en piste pour 24 Heures. Et une liste des engagés riche de têtes d’affiche où figurent un quart du plateau actuel de la Formule 1, d’anciens Champions du Monde F1, des champions d’IndyCar, des vainqueurs des 24 Heures du Mans et, bien entendu, des sim racers au palmarès riche de nombreux titres.

Avec pas moins de 6 millions de gamers sur le seul territoire saoudien, l’objectif pour SAFEIS est d’encourager et soutenir l’Arabie Saoudite dans ses ambitions d’être un centre mondial du gaming et de connexion internationale grâce à l’esports. Le soutien aux 24 Heures du Mans Virtuelles, suit immédiatement d’une semaine la clôture de ‘Gamers without Borders’ (Joueurs sans frontières), une initiative de SAFEIS qui a réuni 24 millions de gamers issus de plus de 80 pays.

Le nom de SAFEIS sera largement associé à cette épreuve unique en son genre, avec des droits d’image et une visibilité de grande envergure : bandeaux de pare-brise sur toutes les voitures, banderoles en bord de piste et accès aux personnalités les plus influentes de la communauté de l’esports.

Son Altesse Royale le Prince Faisal Bin Bandar Al Saud, Président de la Fédération d’Arabie Saoudite pour les Sports Electroniques et Intellectuels (SAFEIS) déclare au sujet de ce nouveau partenariat : "L’Arabie Saoudite est associée de longue date au sport automobile et aux 24 Heures du Mans et notre connexion avec ce sport a été récemment renforcée par l’accueil au sein du Royaume de courses internationales comme la Formule E et le Dakar. Mais nous sommes une nation émergente comme force d’envergure mondiale pour le gaming, tout particulièrement avec Gamers Without Borders, qui est en passe de devenir la plus importante manifestation caritative esports à avoir vu le jour. Allier ces deux mondes et nos passions pour la course et le gaming semblait l’occasion idéale, tout spécialement en cette époque difficile pour le monde avec la COVID-19. Nous sommes très heureux de soutenir une épreuve qui peut unir le monde et prolonger l’héritage du Mans, tout en offrant un grand spectacle et en séduisant de nouveaux publics grâce à l’esports."

Gérard Neveu, Directeur Général du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et de la Le Mans Esports Series poursuit : "Le sport parle un langage universel qui, depuis des années, a réuni les peuples du monde entier. Aujourd’hui, et tout particulièrement en 2020, ce postulat est encore plus vrai pour l’esports. Nous sommes ravis et honorés d’accueillir la SAFEIS comme sponsor titre de cet événement unique, qui réunit l’élite des pilotes du sport automobile et l’élite des sim racers pour une compétition sur une scène internationale. On peut vraiment dire qu’il s’agit d’une épreuve d’envergure mondiale, et nous sommes confiants dans le fait que l’implication de SAFEIS ouvrira encore davantage de nouvelles voies pour des événements esports au plus haut niveau."

Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games, ajoute : "Cet accord avec la SAFEIS souligne encore davantage le pouvoir de séduction mondial des 24 Heures du Mans Virtuelles. Motorsport Games est heureux d’être partenaire de SAFEIS, de l’ACO et du FIA WEC pour proposer ce qui promet d’être la course automobile esports la plus attendue que le monde n’ait jamais connu. L’enthousiasme suscité par les équipages, les écuries et désormais l’implication de la SAFEIS signifient qu’il s’agit bel et bien du summum des courses d’endurance esports."

Les informations concernant la manière dont vous pourrez suivre ces 24 Heures du Mans Virtuelles à la télévision, en ligne et sur les réseaux sociaux du monde entier seront dévoilées Lundi 8 Juin.

Toutes les informations sur cette course peuvent également être consultées sur 24virtual.lemansesports.com.