Les 8 jeux à mettre sous le sapin !

Le jeu officiel des Blancpain GT Series est désormais sorti en version complète, et s'avère être l'une des simulations les plus abouties sur le marché ! Cliquez ici pour lire notre test .

DiRT Rally 2.0 (PC, PS4 et Xbox One)

Photo de: Motorsport.com

Suite de l'excellent DiRT Rally, cet opus 2.0 est encore plus immersif, plus exigeant et plus fourni niveau contenu ! Cliquez ici pour lire notre test.