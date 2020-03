SRO lance une épreuve caritative en ligne

C'est ce dimanche 29 mars à 14h que sera donné le départ du Charity Challenge, une course de deux heures sur le tracé de Monza. L'épreuve ne sera pas fermée aux pilotes professionnels ou aux simracers les plus aguerris, puisqu'une étape de qualification en ligne est actuellement en cours jusque ce soir. Les meilleurs auront donc l'opportunité de piloter dimanche en essais libres, qualifications puis en course.

Chaque pilote inscrit à l'épreuve finale devra en outre effectuer un don d'un minimum de 15 €, la totalité de la somme allant au fonds de solidarité COVID-19 de l'Organisation Mondiale de la Santé. Quarante pilotes seront en lice sur Assetto Corsa Competizione, le jeu officiel de SRO Motorsports Group.

La totalité des deux heures de course sera à suivre en direct sur Motorsport.com, à partir de 14h ce dimanche !

