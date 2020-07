Test - F1 2020 continue la belle série de Codemasters

C'est en 2016 que les jeux de Formule 1 de Codemasters sont partis dans la direction encore suivie aujourd'hui, avec une immersion toujours plus importante avant et après les courses, et un mode carrière très riche. C'est donc sans surprise que F1 2020 continue sur la même lignée, non sans quelques évolutions bienvenues, et évidemment le nouveau mode de jeu "Mon Écurie".

Dans ce mode de jeu, vous incarnez un pilote-propriétaire, devant gérer à la fois vos performances en piste et la vie de votre équipe à l'usine. Pour être tout à fait honnête, le concept de gestion d'écurie dans un jeu de course ne m'a jamais totalement séduit, mais Codemasters a bien intégré le concept.

Vous prenez donc les rênes de la onzième écurie de Formule 1, avec l'objectif de remporter les deux titres de Champion du monde avant la fin des dix saisons du mode de jeu. Il va falloir gérer l'ensemble de la vie de l'équipe, du choix du deuxième pilote au développement des infrastructures, à l'entraînement des pilotes, et bien sûr au développement de la monoplace, qui suit le même système d'arbres de compétence que le mode carrière standard.

Une fois en course, les choses sont plus ou moins identiques au mode carrière habituel, et c'est vraiment les à-côtés qui offrent une nouvelle expérience de jeu. Le système de développement de voiture se base désormais sur de véritables semaines, et non plus sur les courses, ce qui fait que vous pouvez préparer des évolutions entre deux Grands Prix plus facilement. Le mode de jeu est au final vraiment complet, et peut largement aider à attendre l'arrivée de jeux de management officiels dans les prochaines années !

Sur le reste du jeu, on est vraiment devant une évolution de F1 2019, cet opus 2020 semblant plus léché que le précédent au niveau des menus et des informations à l'écran en course. Le pilotage a tout de même légèrement évolué, les développeurs ayant demandé des retours aux pilotes de Formule 1 ayant pris part aux courses virtuelles durant le confinement. Au volant, on peut sentir plus précisément le comportement de la monoplace, et cette dernière est un peu plus stable à l'accélération.

La gestion de l'ERS a également été grandement simplifiée, avec moins de modes, et surtout l'opportunité de les changer uniquement en essais libres. En course l'ERS n'est disponible qu'en mode "1", et vous pouvez disposer de plus de puissance en utilisant le nouveau bouton "dépassement", qui donne la puissance maximale mais draine forcément la batterie.

Cela ajoute donc une dimension stratégique à vos courses contre les IA, qui ont également évolué cette saison. Ces dernières sont plus rapides à niveau de difficulté égal que sur F1 2019 et surtout plus agressives. Elles bloqueront de manière plus "radicale" et hésiteront moins à vous dépasser, même si la situation semble perdue.

Le mode carrière "traditionnel" est toujours présent bien entendu, avec la possibilité de débuter par la Formule 2 sur trois courses, 12 courses ou une saison complète avant d'arriver en Formule 1. Pour ceux ne souhaitant pas passer par la F2, il est possible de directement arriver en F1. Tout le déroulement de la carrière est à partir de ce moment le même que sur les opus précédents. Les épreuves historiques viennent toujours rythmer la vie de la carrière, tout comme dans le mode Mon Écurie, et avec quelques voitures de Michael Schumacher en plus, l'Allemand étant la star de cette édition.

On sent au final que Codemasters reste sur la très bonne lignée entamée en 2016, et affine son produit tout en offrant de nouvelles fonctionnalités bien pensées. Reste juste à attendre les patchs modifiant l'ordre des équipes en course, afin de coller au mieux à la saison 2020 de Formule 1 qui a débuté hier avec le Grand Prix d'Autriche.