Le week-end dernier a eu lieu le 12h virtuel de Sebring. Comme l'événement réel a été annulé peu de temps avant en raison du coronavirus, trois de nos équipes ont été autorisées à relever le défi.

À 14 heures de l'après-midi, la course de 12 heures a commencé. Comme la simulation iRacing.com avait publié une mise à jour peu de temps auparavant, chaque équipe a dû s'adapter aux nouvelles conditions.

L'équipe ieS SimRacing Switzerland a pris le départ dans les voitures suivantes :

- Mercedes AMG GT3

- Porsche 911 RSR

- BMW M8 GTE

Les équipes étaient occupées par deux pilotes à quatre pilotes avec des

nombres différents de participants.

Chaque équipe a pu survivre les 12 heures sans accident ni problème

majeur. Au final, nous avons pu terminer dans les positions suivantes :

- Mercedes AMG GT - Place 7 / Split 15

- Porsche 911 RSR - Place 7 / Split 10

- BMW M8 GTE - 3e place / Split 25

Déclarations des pilotes sur la course :

Adrian Thomi, RSR GTE

Wow... Heurté trois fois, à chaque fois par derrière, entamant une course pour rattraper le retard. Même si la vitesse aurait été suffisante pour un podium, je suis très satisfait des circonstances. Il

est maintenant temps de préparer l'AMG pour les 24h sur la Nordschleife.

Fabio Lomartire, RSR GTE

Dans cette course, j'ai frôlé mes limites mentales. Je remercie mon coéquipier Adrian Thomi qui a essayé de me construire et je suis sûr qu'il l'a fait :) Notre rythme était fort et aurait pu suffire pour la

victoire. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de malchance. Trois fois, nous avons dû répéter tout le travail de l'arrière après une poursuite pour rattraper le retard... c'était vraiment dur. En plus de cela, il y a eu une pénalité d'entrée dans les stands sans que ce soit notre faute et un temps de réparation d'un peu plus de 2 minutes. Malgré un retard de plusieurs tours, nous n'avons pas abandonné et nous avons quand même réussi le P7, ce dont nous pouvons être fiers.

Nicolas Tanner, M8 GTE (prêté par l'équipe FLANC)

Une course très cool hier. En tant que débutant dans le domaine des longues distances, je voulais y aller doucement et j'essayais de ne pas faire d'erreurs. J'ai réussi à me battre deux fois pour revenir à la troisième place et à garder une bonne distance entre nous. À part un tour, je n'ai pas fait d'erreur ou d'accident majeur. Quelques tours poilus et des manœuvres de dépassement audacieuses faisaient bien sûr aussi partie de l'action, mais c'était très amusant et P3 dans la

première course est assez impressionnant. Mes deux coéquipiers ont été très rapides et m'ont très bien soutenu dans la course, ce qui m'a beaucoup aidé à connaître les caractéristiques d'une course d'équipe. Enfin, je vous remercie encore une fois de m'avoir permis de vous accompagner et de maintenir les drapeaux de l'IE.

Sascha Langenberger, M8 GTE

Quel grand événement pour nous. Lancé sur P3 et ramené à la maison en toute sécurité. Je ne suis arrivé qu'à 22 heures et j'ai conduit pendant les quatre dernières heures. Malheureusement, j'ai aussi fait des erreurs et je n'ai donc pas pu attaquer la P2. Le rythme était là et la voiture était super. Un grand merci à Nicolas et Marcel. Tous deux ont roulé à heures constantes et ont accumulé de plus en plus d'avance sur le P4. Superbe performance !

Robin Hugentobler, AMG GT3

Les qualifications se sont étonnamment bien passées, nous avons donc pu nous qualifier en P8 de 25 pilotes. Malheureusement, nous avons fait une erreur dans les réglages, et nous avons donc commencé la course avec seulement 60 litres. Nous avons donc dû entrer dans les stands après 30

minutes et commencer une course pour rattraper le retard. Au cours de mes cinq séjours, il y a eu des erreurs ici et là, mais sinon, pas de grande excitation. Nous avons donc continué notre course seuls avec l'arrêt au stand supplémentaire et avons pu terminer la course en P7.

Simon Ernst, AMG GT3

Finalement, j'ai pu participer à nouveau à un événement spécial. Comme je devais encore travailler, j'ai rejoint l'équipe sur le tard. Mon premier double séjour s'est très bien passé pour moi personnellement, j'ai constamment fait mon temps et je n'ai pas fait de grosses erreurs. Nous étions toujours en train de courir entre P11-10. La course finale a bien commencé, car nous étions en P9, mais maintenant il faisait nuit et ma concentration diminuait lentement. Quand nous nous sommes retrouvés soudainement en 7e position, j'ai été nerveux et j'ai fait de grosses erreurs inutiles, qui nous ont fait reculer. A la fin, l'équipe adverse a dû refaire le plein et nous sommes donc revenus au P7 et maintenant nous avons réussi à gérer cet endroit. Pour moi, un événement réussi et plus réalisé que prévu.

Nous sommes très satisfaits de la performance et nous pourrions nous montrer exceptionnels en tant qu'équipe. Un grand merci également à l'équipe FLANC, qui nous a prêté un pilote.

Nous tenons également à remercier nos partenaires et sponsors qui nous accompagnent chaque jour et rendent possible des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé.



Notre prochain grand événement sera les 24h du Nürburgring. Nous y serons également représentés avec force et en équipe.

