Shane van Gisbergen réalise le triplé en Supercars Eseries

Une nouvelle fois, c'est sur trois courses que les pilotes de Supercars australien se sont affrontés sur iRacing ce mercredi, avec en guest Lando Norris. Le pilote britannique a joué les premiers rôles lors de l'épreuve course disputée sur l'ovale de Charlotte, mais un accident avant les arrêts au stand obligatoire l'a une nouvelle fois contraint à un finish en milieu de peloton sur un ovale.

Aux avant-postes, la bagarre a fait rage entre Shane van Gisbergen, Cam Waters et Fabian Coulthard, les trois pilotes n'étant séparés que par cinq centièmes lors du dernier passage sur la ligne d'arrivée. Scott McLaughlin, leader du championnat en arrivant à Charlotte, a lui dû se contenter de la dernière place, après deux tête-à-queue en course.

La virée américaine s'est ensuite poursuivie avec deux courses sur le circuit routier du Daytona International Speedway, qui empreinte tout de même la quasi totalité du circuit ovale. Van Gisbergen a là aussi été intraitable, malgré une belle résistance d'Anton De Pasquale. Ce dernier a pris la tête au quatrième tour mais a dû la laisser trois boucles plus tard à "SVG", qui s'est emparé d'une deuxième victoire ce mercredi.

Il a ensuite réalisé la passe de 3 avec la dernière victoire de la journée, avec quatre secondes d'avance sur une bagarre entre Chaz Mostert, Garry Jacobson et Scott McLaughlin. Van Gisbergen prend ainsi la tête du championnat, avec 64 points d'avance sur McLaughlin. Les Supercars Eseries continuent la semaine prochaine avec des courses à Imola et Interlagos. Pour Lando Norris, les deux autres épreuves de la soirée n'ont pas été bien meilleures qu'à Charlotte, le pilote McLaren terminant 14e et 27e.