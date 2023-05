Verstappen organise un événement simracing pour aider l'Émilie-Romagne

Dimanche, jour où aurait dû avoir lieu le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Max Verstappen et consorts participeront à une épreuve de simracing organisée pour venir en aide aux sinistrés du nord de l'Italie. La sixième manche du championnat ayant été annulée en raison des pluies diluviennes qui ont touché la région d'Imola, le double Champion du monde en titre a décidé d'organiser un événement virtuel avec le retour de Real Racers Never Quit.

Ce programme avait été lancé en 2020 par la Team Redline, à laquelle appartient le pilote néerlandais, pendant l'arrêt des compétitions consécutif à la pandémie de Covid. Max Verstappen avait remporté la moitié des courses et gagné ce championnat devant Kelvin van der Linde et Lando Norris.

Dimanche, l'événement sera organisé conjointement par la Team Redline et Verstappen.com Racing, avec l'ambition de distraire les fans de F1 mais aussi de lever des fonds en faveur des sinistrés d'Émilie-Romagne. Vendredi, le bilan sur place a atteint 14 morts tandis que des milliers de personnes ont été évacuées de leur habitation ces derniers jours.

"On a appris mercredi après-midi que le Grand Prix d'Imola n'allait pas avoir lieu, et Max a donc eu l'idée d'organiser lui-même une course de simracing afin de combler le vide pour les fans mais aussi de sensibiliser les gens à ce qui se passe en Émilie-Romagne en essayant de soutenir les gens touchés par les intempéries", explique à Motorsport.com Atze Kerkhof, directeur de la Team Redline. "C'est Max lui-même qui est à l'origine de cette idée."

"Naturellement, Max y participera, ainsi que des pilotes du Red Bull Junior Team, dont Enzo Fittipaldi, Ayumu Iwasa, Arvid Lindblad, Jak Crawford et Isack Hadjar. On aura aussi quelques pilotes de Formule E, comme António Félix da Costa et Oliver Rowland. Le triple champion de Supercars, Shane van Gisbergen, et Luke Browning, membre de la Williams Driver Academy, participeront aussi. Il y a quelques jolis noms qui seront là."

Les réservistes d'Aston Martin et Alpine, Felipe Drugovich et Jack Doohan, seront également au départ de cet événement virtuel. D'autres pourraient les rejoindre pour former une grille qui devrait être composée de 25 à 30 pilotes. Des spécialistes du simracing seront également au rendez-vous : Gianni Vecchio, Enzo Bonito, Luke Bennett, Chris Lulham, Jeffrey Rietveld, Kevin Siggy et Sebastian Job.

Quatre voitures, quatre courses

La compétition utilisera la plateforme iRacing pour organiser un total de quatre courses avec quatre voitures différentes sur le tracé d'Imola. "Il y aura une course de Formule 3, une de Formule Ford, une avec une Mazda MX-5 et une avec la Toyota GR86", précise Atze Kerkhof. "Elles ont été choisies par Max car ce sont des voitures pour lesquelles l'apprentissage n'est pas difficile dans le jeu, qui sont amusantes à piloter, et qui devraient offrir de belles courses à regarder. On aurait aussi pu prendre une Formule 1 ou une GT3 dans iRacing, mais ça demande du temps d'apprentissage et la course n'aurait peut-être pas été aussi compétitive."

Tout au long de l'événement sera largement mis en avant l'appel aux dons qui a été lancé en Émilie-Romagne cette semaine et qui a déjà été relayé par AlphaTauri puis par d'autres écuries et pilotes. "On soutiendra la même œuvre de charité qu'AlphaTauri", confirme Atze Kerkhof. "L'équipe est basée à Faenza, une ville qui a également été durement touchée. On mettre un lien et un QR code visibles sur le stream pour que les spectateurs puissent les utiliser afin de faire un don. On encouragera tous ceux qui nous regardent à faire un don."

L'épreuve Real Racers Never Quit by Verstappen.com Racing sera diffusée le dimanche 21 mai 2023 à partir de 15h30 sur la chaîne Twitch de la Team Redline.

Propos recueillis par Erwin Jaeggi