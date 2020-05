Rowland résiste à Vandoorne et s'impose à Berlin !

Après deux victoires consécutives de Pascal Wehrlein, c'est au tour d'Oliver Rowland de découvrir les sensations du succès au Race at Home Challenge de la Formule E ! Le pilote britannique s'est élancé de la troisième ligne, mais il a profité de la bagarre entre Stoffel Vandoorne et Daniel Abt pour prendre la tête, et ne pas la lâcher.

Le pilote belge est parti de la pole position mais il a vite été dépassé par l'Allemand, à domicile sur ce circuit de Berlin. Le pilote Mercedes a repris les commandes dans les premiers tours mais une attaque très tardive d'Abt a emmené les deux voitures au large, permettant à Rowland de décroiser et de prendre les commandes.

Lire aussi : Les plus grandes équipes du monde au départ des 24H du Mans virtuelles

Le pensionnaire de l'équipe Nissan E.Dams s'est ensuite battu durant toute la deuxième moitié de l'épreuve avec Vandoorne, et il n'a pas craqué, s'offrant sa première victoire. Abt termine troisième devant Pascal Wehrlein, qui conserve la tête du championnat après une course qui n'a pas été de tout repos !

Qualifié en milieu de top 10, l'ancien pilote Manor et Sauber en Formule 1 est allé au contact avec Maximilian Günther, premier leader du championnat. Le pilote BMW a terminé en tête-à-queue et a dû se contenter de la septième place au final, derrière les pilotes suisses Edoardo Mortara et Nico Müller.

André Lotterer, António Félix da Costa et Mitch Evans ont complété le top 10 d'une épreuve qui a de nouveau fait appel au système de "Battle Royale", le dernier pilote à chacun des 15 tours de piste étant éliminé. Au championnat, Wehrlein conserve les commandes avec quatre petits points d'avance sur Vandoorne, alors que Günther reste en troisième position, à 11 unités du leader.

Top 10 du championnat

1. Pascal Wehrlein 82 pts

2. Stoffel Vandoorne 78 pts

3. Maximilian Günther 71 pts

4. Robin Frijns 48 pts

5. Oliver Rowland 43 pts

6. Nico Müller 27 pts

7. Edoardo Mortara 25 pts

8. Neel Jani 24 pts

9. Oliver Turvey 20 pts

10. James Calado 19 pts