BMW et Fanatec lancent un volant compatible pour la piste et l'eSport

BMW souhaite renforcer les liens entre la compétition sur piste et l'eSport, un domaine dans lequel le constructeur s'investit de plus en plus. Signe de cette implication, BMW a noué un partenariat avec Fanatec, spécialiste du matériel pour le simracing, pour créer le premier volant commun entre circuit et simulateur.

Le Podium Steering Wheel pourra être utilisé dans la BMW M4 GT3 proposée en compétition client à partir de 2022, et qui succèdera à la M6 GT3, ainsi qu'avec les produits proposés par Fanatec, permettant ainsi aux pilotes de s'entraîner sur un volant identique, offrant les mêmes boutons et les mêmes palettes. Philipp Eng, pilote d'usine BMW, a rapidement été séduit par le concept.

"La première fois que j'ai entendu parler de l'idée de rendre le volant de la BMW M4 GT3 compatible avec un simulateur, j'étais sidéré. J'ai été emballé par le projet dès le début", déclare Eng, double vainqueur des 24 Heures de Spa. "Il faut féliciter BMW Motorsport et Fanatec pour avoir été les pionniers dans ce domaine, et pour avoir eu le courage de lancer un projet de cette nature."

"Je connais les gens qui ont été impliqués dans le développement chez BMW Motorsport et Fanatec, et je n'ai jamais douté qu'ils concevraient un superbe volant. Par rapport à celui de la BMW M6 GT3, par exemple, le nouveau volant est très ergonomique. Il est très agréable à saisir. On sent que de vrais professionnels ont travaillé sur tous les aspects."

Le volant, dont le tarif n'a pas encore été annoncé, sera mis en vente au deuxième trimestre 2021. Il fonctionne sur les systèmes de Fanatec sur PC, PS4 et PS5 et pèse uniquement 1400g, grâce à une structure en fibre de carbone. Le produit répond aux exigences de la course en étant adapté aux chocs et aux vibrations, et il a obtenu la certification IP65, ce qui signifie qu'il est résistant à la poussière et l'eau. Il comporte un écran OLED et 14 boutons, dont deux à l'arrière. Sur la face avant, trois molettes rotatives rétro-éclairées sont présentes, avec chacune 12 positions.