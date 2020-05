Wehrlein devance Vandoorne avant l'épreuve de New York

Le pilote Mahindra Pascal Wehrlein mène le championnat avec une faible avance de huit points sur Stoffel Vandoorne. Le Race at Home Challenge est organisé en partenariat avec Motorsport Games au profit du fonds de solidarité coronavirus de l'UNICEF. Nyck de Vries, qui fait équipe avec Vandoorne chez Mercedes, guide Motorsport.com sur le circuit de 14 virages.

Virages 1, 2 et 3

Le circuit de New York présente quelques défis pour les pilotes. L'asphalte est bosselé et les voitures passent sur des lignes peintes au sol plusieurs fois par tour, ce qui veut dire que le niveau de grip varie. Le départ de la course se fait lui entre les virages 5 et 6. Un tour normal, toutefois, débute avec un premier virage serré à gauche, puis le double droite des virages 2 et 3.

Les pilotes gardent leur voiture près du mur à droite avant la zone de freinage du premier virage, pour s'ouvrir le virage un maximum. Ils doivent attendre avant de remettre les gaz, pour minimiser le sous-virage. Le Champion en titre de Formule 2 Nyck de Vries explique que les trois virages doivent être traités comme une séquence.

"Toute la première section est assez technique, et tout est connecté", explique-t-il. "Ce qui se passe dans le premier virage a des conséquences directes sur les virages 2 et 3, donc il est important de bien passer le premier virage, pour trouver un rythme dans les deux courbes à droite."

Virages 4 et 5

Une courte période d'accélération ramène les voitures vers un nouveau virage à 90°, le virage 4, à droite. Après un court freinage, les pilotes doivent rester au milieu de la piste dans le virage 5, plus rapide, pour minimiser la distance couverte sur la longue ligne droite de retour.

De Vries explique : "Le virage 4 est un droite rapide, et il est important de bien en sortir pour bien s'engager sur la ligne droite arrière, ce qui peut donner de belles opportunités de dépassements dans la chicane très serrée. Le virage 5 n'est pas tout à fait à fond, il faut légèrement relâcher, c'est tout."

Virage 6

La ligne droite arrière est principalement à l'ombre, grâce aux gratte-ciel présents tout autour de la piste. Il y a une longue zone de freinage avant le virage à gauche du Turn 6, qui contient un énorme vibreur que les pilotes peuvent légèrement escalader. Cela pourrait tout de même destabiliser la voiture alors qu'il faut tout de suite s'engager dans le virage 7.

"Le virage 6 est assez piégeux car vous ressortez sur la gauche après le Turn 5, puis il faut aller à droite pour le freinage, donc on peut facilement défendre. Personne ne pourra passer par l'extérieur."

Virages 8, 9 et 10

Le virage 8 est une légère courbe à droite, mais elle met surtout l'accent sur le virage à 90° qui suit, le Turn 9. C'est à cet endroit qu'Oliver Turvey a connu un accident sur la version précédente du circuit en essais libres, le laissant avec un poignet cassé.

"Le virage 8 est à fond, je n'appellerais même pas ça un virage. Le virage 9 est très bosselé, ce qui en fait un défi. C'est difficile de bien positionner la voiture." Le circuit tourne ensuite sur lui-même dans l'épingle du virage 10, que de Vries juge assez simple au niveau de la défense de position, puisque c'est serré et qu'on passe en file indienne.

Virages 11, 12, 13 et 14

La dernière section du circuit est bien plus rapide. Il n'y a qu'une zone de freinage, avant le virage 11, et ensuite c'est à fond jusqu'à la ligne de chronométrage. "Je prends le virage 11 de manière similaire au 9", explique de Vries. "Il y a ensuite la chicane suivie d'un virage à gauche très rapide, qui nous ramène à la ligne droite principale."

"La chicane et le dernier virage sont cruciaux pour bien ressortir et terminer le tour. Une bonne sortie de la chicane va vous aider au niveau de la vitesse minimale dans le virage 14, très rapide."

La sixième manche du Race at Home Challenge aura lieu ce samedi et sera à suivre sur le site internet de la Formule E, son Facebook, Youtube, Twitter et Twitch, ainsi que sur Motorsport.tv. Le stream débutera à 16h30.