Wehrlein profite du carnage et prend la tête du Race at Home Challenge

Disputées sous la pluie, les qualifications ont accouché d'un poleman surprenant, en la personne d'Edoardo Mortara ! Le pilote Venturi a mené les débats au début de la course, qui s'est elle courue sur piste sèche. Derrière lui, le premier virage a tourné au carnage, impliquant notamment le leader du championnat Maximilian Günther, relégué en fin de peloton.

Le pilote BMW allait commettre une deuxième erreur plus tard dans l'épreuve, et il n'a pu terminer la course, en vertu de la règle de la Battle Royale. Le dernier pilote en course est éliminé à chaque tour, et Günther doit donc se contenter du 19e rang, et d'aucun point.

Devant, Mortara menait confortablement, bien aidé par la présence de James Calado en deuxième position. Mais l'Italo-Suisse a commis une erreur dans la chicane, percutant le mur à deux reprises. Cela a ainsi permis à Pascal Wehrlein de prendre le commandement, l'Allemand ayant dépassé Calado deux boucles plus tôt.

Le pilote Mahindra a remporté sa deuxième course consécutive, quatre secondes devant la Mercedes de Stoffel Vandoorne. Calado termine sur le podium, devant Nyck de Vries et l'infortuné Mortara. Da Costa, Frijns, Turvey, Buemi et Rowland complètent pour leur part le top 10 de cette quatrième manche de la saison.

Au championnat, Wehrlein prend les commandes avec cinq points d'avance sur Günther, et 12 sur Stoffel Vandoorne. Robin Frijns est quatrième, loin devant Neel Jani en cinquième position. Il reste encore quatre épreuves dans ce Race at Home Challenge, organisé avec Motorsport Games et en faveur du fonds de solidarité COVID-19 de l'Unicef.

Classement du championnat

1. Pascal Wehrlein 70 pts



2. Maximilian Günther 65 pts



3. Stoffel Vandoorne 58 pts



4. Robin Frijns 46 pts



5. Neel Jani 24 pts



6. Nico Müller 19 pts



7. James Calado 19 pts



8. Nyck de Vries 18 pts



9. Oliver Turvey 19 pts



10. Oliver Rowland 17 pts



11. Edoardo Mortara 13 pts



12. António Félix da Costa 8 pts