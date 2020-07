World RX Esports : le titre est en jeu ce dimanche

La manche finale du World RX Esports se déroulera ce dimanche 12 juillet sur le Killarney International Raceway au Cap, en Afrique du Sud, toujours sur le jeu DiRT Rally 2.0.

En novembre dernier, Hansen avait battu le Norvégien Andreas Bakkerud pour remporter la couronne mondiale des pilotes en World RX. Les deux pilotes s'étaient accrochés dans le premier tour de la finale et avaient terminé à égalité de points, Hansen décrochant le titre au nombre de victoires.

Le Suédois a récemment remporté la Race of Champions virtuelle avant de reprendre la compétition réelle sur le RallyX Nordic le week-end dernier, où il faisait équipe avec le pilote de WRC Thierry Neuville.

Il aborde cette finale d'eSport avec six points d'avance sur Tom Blomqvist, son plus proche poursuivant. Jonathan Pailler et Kevin Hansen sont également mathématiquement toujours en course pour le titre avant cette ultime épreuve.

Mais le candidat à la victoire ce week-end pourrait être Shane Van Gisbergen, star du Supercars australien, qui avait dominé la première épreuve du championnat à Abu Dhabi avant de terminer deuxième lors de la seconde manche. Contraint de ne pas participer à la troisième épreuve, il ne figure pas parmi les candidats au titre mais pourrait jouer les trouble-fêtes.

Trois pilotes norvégiens seront à n'en pas douter candidats au podium : Henri Krogstad, Sivert Svardal et Marius Bermingrud. Le pilote WRC Hayden Paddon sera présent pour la troisième fois au départ d'une épreuve du championnat, tandis que l'ex-pilote F1 Mika Salo sera de retour. On compte aussi deux pilotes sud-africains, David Perel et Jordan Pepper.

Dans la catégorie simracing, Killian Dall'olmo est en tête du championnat avec un petit point d'avance sur son frère Quentin Dall'olmo. Le pilote tchèque Lukas Mateja est troisième, à 12 points.

L'épreuve est à suivre en direct à partir de 14h30 sur Motorsport.tv.

Pour plus d'informations sur l'univers eSport, rendez-vous sur Motorsport Games.