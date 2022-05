Le jeu vidéo WRC Generations annoncé pour l'automne

Le prochain jeu vidéo officiel du WRC sortira à l'automne 2022 et rompra avec la tradition des opus numérotés depuis plusieurs années. Le successeur de WRC 10 se nommera ainsi WRC Generations et continuera d'exploiter la licence officielle du Championnat du monde des Rallyes de la FIA. La simulation, qui sera proposée sur toutes les plateformes, s'efforcera d'intégrer de nombreuses améliorations et optimisations, promettant d'avoir écouté les requêtes des joueurs.

Il s'agira bien sûr du premier opus de la saga proposant des voitures hybrides, conformément à l'entrée en vigueur cette année de la réglementation Rally1, ce qui aura des répercussions sur la physique du jeu mais aussi sur l'environnement sonore. Ce dernier sera "entièrement repensé".

En plus des 13 pays visités par le championnat cette saison, WRC Generations proposera neuf autres épreuves pour un total de 165 spéciales différentes, le plus large contenu jamais vu en la matière. On retrouvera notamment le nouveau tracé du Rallye de Suède, avec une physique retranscrivant davantage le pilotage sur neige. En plus des voitures officiellement engagées cette année en WRC mais aussi dans les autres catégories, les véhicules historiques seront toujours disponibles, au nombre de 37 modèles de légende.

En ce qui concerne les modes de jeu, WRC Generations se dotera du traditionnel mode carrière. Celui-ci permettra d’écrire son histoire, de faire prospérer son équipe et de la gérer dans les moindres détails. Une nouvelle gestion de l’hybride sera disponible dans l’arbre des compétences proposé dans le dernier opus.

On retrouvera également un mode Ligues avec des défis dans des épreuves hebdomadaires et quotidiennes, mais aussi le système Teams pour rejoindre ou créer sa propre équipe. L'éditeur de livrée offrira une personnalisation des voitures plus aboutie, avec la possibilité de partager les créations entre joueurs en ligne.

Le jeu WRC Generations sortira officiellement le 13 octobre 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et ultérieurement sur PC et Nintendo Switch.