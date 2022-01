Sauvée, la piste de karting de Schumacher sera modernisée

Le Erftlandring est la propriété de Michael Schumacher et c'est sur ce circuit de karting que l'Allemand a débuté. Des fonds ont été trouvés pour garantir un avenir à la piste. Le lieu a un temps été très menacé car il était question qu'il laisse sa place à une mine de lignite, scénario désormais écarté.

Ces craintes ont émergé en 2016 lorsque l'entreprise RWE a racheté des parcelles alentours pour agrandir sa mine de lignite située dans la forêt de Hambach. Malgré une forte opposition locale à ce projet, ce dernier a avancé jusqu'en janvier 2018, date à laquelle une offre de compensation a été faite et avait tout pour sonner le glas du circuit de karting. Cependant, RWE a renoncé en 2020 à agrandir sa mine, cédant devant les protestations des écologistes souhaitant protéger la forêt de Hambach. Des lois ont ensuite été promulguées pour assurer la sauvegarde de cette zone.

La piste de Kerpen a ainsi été épargnée à court terme mais l'incertitude demeurait tout de même quant à son devenir, le terrain étant toujours détenu par RWE et les environs demeurant une zone d'exploitation minière. Récemment, un accord de location a été trouvé entre les dirigeants du circuit et RWE pour assurer l'avenir du site. Les fonds de la vente vont être investis pour moderniser le circuit, tandis que la construction d'une piste pour du karting électrique est envisagée.

"Nous avons conclu avec RWE un contrat de location pour dix ans, avec une option pour cinq années supplémentaires, et nous pouvons désormais investir l'argent de la vente dans les rénovations nécessaires", explique Gerhard Noack, président du club de karting local, dans les colonnes du Kölner Express. "Les routes d'accès et la piste seront refaites, nous allons construire des nouveaux vibreurs CIK et des doubles grillages, de manière à pouvoir organiser à nouveau des courses comme le Championnat du monde, le Championnat d'Europe et le WSK."

La dernière fois que le Championnat du monde de karting s'est déroulé à Kerpen remonte à 2001 et Michael Schumacher avait participé à l'épreuve. Il faisait alors face à de jeunes pilotes parmi lesquels figuraient Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Loïc Duval et le vainqueur Vitantonio Liuzzi.

Avec Tobias Ebner