Report du coup d'envoi du CSK autobau

Communiqué de l'association Auto Sport Suisse

Le coronavirus a donc également imposé l'annulation de la première manifestation de sport automobile dans le cadre du Championnat suisse. La première course du Championnat suisse de karting autobau à 7 Laghi en Italie ne pourra pas avoir lieu comme prévu en raison de la situation actuelle due au coronavirus. L'association Kart Sport Promotion, qui est responsable de l'organisation, a décidé, après une analyse approfondie des risques, que cette course ne pouvait pas avoir lieu près de Milan.

Il sera décidé ultérieurement si la course sera rattrapée à une date ultérieure ou si le CSK autobau 2020 ne comportera que cinq (au lieu de six) courses.

La direction d'Auto Sport Suisse soutient cette décision. Le risque d'organiser une course dans le nord de l'Italie, qui est particulièrement menacé par le coronavirus, est clairement trop grand, déclare Patrick Falk, directeur d'Auto Sport Suisse. La priorité absolue est d'exposer le moins possible les participants et le personnel au risque d'infection et de quarantaine.

Il reste à voir si les courses en Suisse (Kappelen-Trophy le 21 mars ou Slalom Interlaken le 4 avril) devront également être annulées. Auto Sport Suisse se réfère à l'article déjà publié lundi sur notre site. Il stipule notamment que les organisateurs suisses de manifestations de sport automobile doivent tenir compte des réglementations cantonales et nationales en vigueur.

Related video