Les 24H du Mans Virtuelles se tiendront en juin

En raison du report des 24 Heures du Mans réelles aux 19 et 20 septembre, l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games ont annoncé que les 24 Heures du Mans Virtuelles auraient lieu à la date d'origine des 13 et 14 juin, précurseur d'une nouvelle ère en simracing.

Dans l'esprit traditionnel du Mans, il y aura beaucoup d'innovation, en particulier autour de la création d'un format eSport de 24 heures. Des équipes composées de pilotes professionnels et de compétiteurs d'eSport vont s'affronter sur le célèbre circuit des 24 Heures du Mans. La course d'Endurance suprême en eSport sera diffusée en direct à la télévision dans le monde entier. Le départ des 24 Heures du Mans Virtuelles sera donné le 13 juin à 15h.

L'ACO et le FIA WEC ont confié à Motorsport Games la gestion et la production des 24 Heures du Mans Virtuelles. Ainsi se prolonge le partenariat à long terme qui voit Motorsport Games assurer l'exploitation et la diffusion des Le Mans Esports Series, dont la finale aura lieu lors de l'événement phare. Celle de l'an dernier a attiré plus de 200'000 téléspectateurs.

Motorsport Games s'est rapidement établi comme le partenaire idéal dans le domaine de l'eSport pour les détenteurs de droits du monde entier en sports mécaniques. L'entreprise fournit des plateformes pionnières à la NASCAR, à la Formule E et au World Rallycross Championship, ainsi qu'au Mans, avec une diffusion de classe mondiale en ligne et à la télévision, gérée à distance.

Le principe est simple :

• Composition des équipes : les équipes seront composées de quatre pilotes. Chaque line-up doit consister d'au moins deux pilotes professionnels et de deux simracers au plus.

• La course aura lieu sur la plateforme de simulation rFactor 2, fournie et entretenue par Studio 397.

• La grille sera composée d'un maximum de 50 voitures.

• Les voitures : LMP2 et GTE. Les équipes impliquées sont libres de créer leur propre livrée.

• Conditions de course : des conditions météo variables et une dynamique diurne/nocturne. Un directeur de course assurera la sportivité des concurrents au fil de l'épreuve.

• Les changements de pilote sont obligatoires. Le temps de pilotage minimal sur la course entière est de quatre heures pour chaque pilote. Le temps de pilotage maximal sur la course entière est de sept heures pour chaque pilote.

• Une production authentiquement Le Mans : les commentateurs et les pit reporters seront en direct depuis un studio parisien, et des VIP leur rendront visite pendant la course. Cette épreuve unique, qui rassemblera les meilleurs pilotes au monde et les gamers d'élite du simracing, sera diffusée largement sur plusieurs plateformes audiovisuelles dans le monde entier.

Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest : "Cette première édition des 24 Heures du Mans Virtuelles ouvre un nouveau chapitre pour notre discipline. En raison des circonstances actuelles, la 88e édition des 24 Heures du Mans se tiendra les 19 et 20 septembre 2020. Cependant, les 13 et 14 juin, date initiale de notre événement, une course unique développant l'Endurance et ses valeurs aura lieu : les 24 Heures du Mans Virtuelles, où s'affronteront des pilotes professionnels et des gamers spécialistes de l'eSport. Pour nous, les organisateurs, pour nos compétiteurs, nos partenaires et nos fans, nous attendons désormais avec impatience le départ de cette course unique le 13 juin à 15h."

Gérard Neveu, PDG du FIA WEC : "Depuis le lancement des Le Mans Esports Series il y a deux ans, il est très satisfaisant de les voir doubler d'envergure et de visibilité chaque année. Cela nous a fait comprendre l'immense passion de la communauté eSport pour l'Endurance et l'accès au joyau de la couronne de notre discipline, les 24 Heures du Mans. Ces 24 Heures du Mans Virtuelles sont uniques de bien des manières, notamment parce qu'elles ne font pas partie des LMES, et sont un événement exceptionnel. Comme dans la vie réelle, elles rassembleront la crème de la crème des constructeurs automobiles, des écuries et des pilotes, ainsi que les meilleurs simracers au monde, aux côtés de ces noms reconnus. Tout le monde y trouvera son compte !"

Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games : "Motorsport Games est ravi de développer sa relation avec l'ACO et le WEC pour réaliser les 24 Heures du Mans Virtuelles. C'est une nouvelle preuve de la confiance qu'accordent les détenteurs de droits à Motorsport Games pour la conception de courses d'eSport de classe mondiale, qui vont révolutionner ce genre. Ce devrait être un événement spectaculaire qui rassemblera le monde des courses réelles et celui des courses virtuelles comme jamais auparavant."

James Allen, président de Motorsport Network : "La pandémie actuelle a impacté la vie de chacun à divers degrés mais a également mis le simracing et l'eSport sur le devant de la scène, et cet événement en sera l'expression ultime. Son envergure me plaît particulièrement : la plus grande course au monde prendra vie le week-end où elle aurait dû avoir lieu en tant que plus grande course eSport au monde. Motorsport Games est devenu le fournisseur idéal d'un grand nombre de détenteurs de droits en eSport, et nous sommes fiers de travailler avec l'ACO et le WEC pour soutenir cela, pas seulement avec l'entreprise de classe mondiale qu'est Motorsport Games, mais avec tout notre écosystème médiatique international."

La liste des engagés sera dévoilée dans les semaines à venir, ainsi que d'autres éléments enthousiasmants qui donneront vie à cette course virtuelle extraordinaire.