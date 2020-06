Le Mans 2005 : Loeb qualifié six heures après une victoire en WRC !

Revivez ci-dessus les meilleurs moments des 24 Heures du Mans 2005. La version complète de cette édition et toutes les archives de l'épreuve sont disponibles sur Motorsport.tv. Abonnez-vous dès maintenant.

Sébastien Loeb, superstar du WRC mais touche-à-tout patenté (on le retrouvera plus tard en GT, en Porsche Carrera Cup, en WTCC, en rallye-raid, en rallycross, et même en… F1 à l'occasion d'essais en 2008), s'était lancé le défi de disputer les 24 Heures du Mans dès 2005, répondant à l'appel d'Henri Pescarolo. La venue du prodige français était déjà l'attraction de cette édition du double tour d'horloge sarthois. L'histoire qui s'est écrite autour a renforcé son importance.

Le 5 juin 2005, Loeb venait de remporter le Rallye de Turquie alors qu'il visait un deuxième titre mondial en WRC. S'il voulait prendre le départ des 24 Heures du Mans deux semaines plus tard au volant de la Pescarolo C60 LMP1 à moteur Judd, il devait se plier à la réglementation : boucler dix tours du circuit de la Sarthe lors des essais préliminaires. Une règle toujours en vigueur aujourd'hui pour tous les novices du Mans, dans le cadre de la Journée Test.

Problème, cette journée d'essais se disputait le 5 mai, soit le même jour que l'étape finale du Rallye de Turquie. Impensable pour Loeb de rater l'épreuve de WRC, alors qu'il venait d'aligner déjà quatre victoires en six manches. Le timing du Rallye de Turquie, avec une arrivée à la mi-journée, pouvait lui permettre de combiner avec une présence au Mans en fin d'après-midi. Il faudrait jouer serré. D'autant que Loeb se "compliquait" la tâche en allant… au bout du rallye et en le remportant, ce qui l'obligea à se plier à quelques obligations protocolaires. Les célébrations étaient vite expédiées, mais les opérations douanières retardaient à leur tour le plan de marche. C'était le début d'une véritable course contre la montre.

À peine son trophée en main, Loeb courait vers un hélicoptère qui le déposait à l'aérodrome le plus proche où l'attendait un jet privé spécialement affrété. Décollage, direction Le Mans. Le vol se déroula sans encombre mais il y eut peu de place pour la détente. Loeb mit le trajet à profit pour continuer de mémoriser le Circuit de la Sarthe sur jeu vidéo, alors que ses coéquipiers étaient déjà en train de limer le bitume au Mans.

Henri Pescarolo attendait fébrilement l'arrivée de son pilote, qui devait effectuer ses dix tours réglementaires avant à 19 heures. Or, il était déjà 18h02 très précisément lorsque l'avion de Loeb se posa sur l'aérodrome du Mans ! Le Champion du monde des rallyes, qui avait revêtu sa combinaison aux couleurs de Pescarolo dans l'appareil, fendit la foule, escorté par un service de sécurité conséquent, et arriva enfin dans le stand Pescarolo, sous les vivas du public dans les tribunes.

Quelques conseils de ses coéquipiers Éric Helary et Soheil Ayari furent distillés, puis Loeb enfila gants et casque pour un roulage hors du commun au Mans, alors qu'il n'avait à l'époque qu'une expérience très limitée de la course sur circuit. À 18h17, le proto frappé du numéro 17 prit enfin la piste. Sébastien Loeb aligna ses premiers tours à bonne cadence malgré sa méconnaissance du circuit, passa deux fois par les stands pour changer de gommes notamment, et repartit à l'assaut du chrono alors que la tension était indescriptible. Six, sept, huit et neuf tours : il était précisément 18h59 lorsque la Pescarolo n°17 coupa la ligne de chronométrage, ce qui lui donnait le droit de boucler un dixième tour et de valider son ticket pour les 24 Heures du Mans, près de six heures après une victoire en rallye !

Deux semaines plus tard, l'équipage de la Pescarolo #17 fut contraint à l'abandon. Mais un an plus tard, associé à Franck Montagny et Eric Hélary, toujours sur la C60, Loeb passa tout près de l'exploit. Les trois hommes s'inclinèrent finalement face à l'ogre Audi et prirent la deuxième place des 24 Heures du Mans 2006, à quatre tours.