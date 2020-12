Le Mans 1970 : quand Porsche commençait à écrire sa légende

Avec ses 19 succès, Porsche est le constructeur le plus victorieux de l'Histoire des 24 Heures du Mans. Le dernier en date est encore récent puisqu'il remonte à 2017 avec la 919 Hybrid, avant que la marque ne mette fin à son programme LMP1. Mais quid de la première ? C'était justement il y a cinquante ans : une victoire signée avec la légendaire 917 KH et son moteur de 580 chevaux.

Porsche participait à la classique mancelle depuis près de 20 ans – son premier engagement remonte à 1951 – mais n'avait décroché jusqu'alors "que" des victoires de catégorie, notamment avec la 356 SL. Après s'être concentrée sur les petites cylindrées, la marque allemande changea son fusil d'épaule à la fin des années 60, passant notamment à une seconde de la victoire en 1969. Ce n'était que partie remise puisque la victoire fut sienne un an plus tard avec au volant de la 917 l'Allemand Hans Herrmann et le Britannique Richard Attwood. Le début de la légende…

Les deux hommes avaient parcouru 343 tours du circuit de la Sarthe, soit l'équivalent de 4608 kilomètres au volant d'une auto engagée sous la bannière autrichienne Porsche Salzbourg – une deuxième équipe d'usine déguisée – et frappée du numéro 23. Une auto qui avait fortement évolué pour se transformer en machine victorieuse. "Au début, la 917 était une voiture très capricieuse", se remémore Hans Herrmann. "C'est davantage elle qui nous pilotait que nous qui la pilotions, jusqu'à ce qu'une optimisation de l'aérodynamique en fasse un modèle taillé pour la victoire. […] La course a eu lieu en grande partie sous une pluie battante. Il nous a fallu sans cesse nous adapter à l'état de la chaussée. Ce n'est pas l'usure qui nous a obligés à changer les pneumatiques, mais la météo très changeante. Nous nous sommes très bien entendus entre pilotes, c'est ce qui nous a permis de gagner. Remporter les 24 Heures à deux seulement ce n'est pas une mince affaire."

À cette époque en effet, c'est en binôme que se disputait la plus grande course d'Endurance au monde et non en trio. Seule évolution majeure en cette année 1970, la disparition du fameux départ type Le Mans, lors duquel les pilotes couraient vers leur voiture. L'épreuve, quant à elle, était éminemment sélective. Rendez-vous compte : sur 51 voitures au départ, seules huit furent classées à l'arrivée ! "Au Mans, ça passe ou ça casse", souligne Richard Attwood, qui dut également donner de sa personne après avoir souffert physiquement. Il ne le savait pas encore, mais il avait en fait les oreillons. "Nous ne pensions pas pouvoir remporter les 24 Heures du Mans avec Hans, car notre voiture n'avait pas les bons réglages pour les vitesses. Hans et moi, nous formions tout simplement le duo parfait."

"Nous n'avions pas à piloter de manière particulièrement compétitive", ajoute le Britannique. "La voiture derrière nous était une 917, donc Porsche jouait la sécurité et n'avait pas autorisé la deuxième voiture à venir se battre contre nous. À cette époque, les 24 Heures du Mans étaient vraiment de l'endurance. Le pilote constituait une part importante, essentielle pour finir la course. Aujourd'hui, c'est une course complètement différente. Chaque relais se fait à fond et la fiabilité est incroyablement bonne. La course est venue à nous. Nous ne l'avons pas gagnée, elle nous a été offerte."

Ce premier succès au classement général des 24 Heures du Mans fut retentissant pour Porsche, qui organisa un défilé triomphal à Stuttgart, en plein centre-ville. Nul ne savait alors qu'il serait suivi par 18 autres…

Revivez ci-dessus les meilleurs moments des 24 Heures du Mans 1970. La version complète de cette édition et toutes les archives de l'épreuve sont disponibles sur Motorsport.tv. Abonnez-vous dès maintenant.