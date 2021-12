Affiche dévoilée et billetterie ouverte pour les 24H du Mans 2022

L'affiche des 24 Heures du Mans 2022 a été dévoilée ce mercredi par l'Automobile Club de l'Ouest, qui a également annoncé l'ouverture de la billetterie. La 90e édition de la classique mancelle aura lieu les 11 et 12 juin prochains et mise, pour le moment, sur un retour à la normale pour accueillir le public. L'épreuve reste en effet sur deux éditions particulières à plus d'un titre, puisqu'elles ont eu lieu en septembre 2020 à huis clos puis en août 2021 avec une jauge limitée à 50 000 spectateurs.

Sur leur affiche, les 24 Heures du Mans mettent en avant les trois concurrents de la catégorie Hypercar qui seront au départ (Toyota, Glickenhaus et Alpine) ainsi que le duel qui pourrait opposer Ferrari à Porsche en LMGTE. Rappelons que cette édition marquera peut-être le retour de Peugeot. Le constructeur français n'a pas encore confirmé la date précise de son entrée en compétition, qui prendra forme en 2022 mais pourrait ne se concrétiser qu'après le rendez-vous manceau.

"Construite comme une affiche de cinéma, le visuel 2022 raconte la confrontation entre les hommes et leurs machines", décrit l'ACO. "Derrière chaque volant se cachent des artistes des trajectoires, des champions hors normes…. des humains ! Leurs équipes hautement qualifiées s'afférent dans les coulisses pour mettre en lumière ces virtuoses des circuits. Les tonalités bleu et rouge de l'écrin, mettent à l'honneur la nouvelle charte graphique de l’épreuve."

L'ACO fait d'ailleurs savoir que la période d'engagement pour tous les concurrents souhaitant participer est ouverte depuis lundi 6 décembre. Les équipes ont maintenant jusqu'au 7 janvier pour déposer une demande de participation au Championnat du monde FIA WEC, et jusqu'à fin février pour déposer une demande d'invitation seule aux 24 Heures du Mans.

Concernant la billetterie, elle ouvrira dès la fin de la semaine, le vendredi 10 décembre à 10 heures.

Infos pratiques

Le billet Entrée Semaine-Course est au tarif "Early" de 82€. Ce tarif est valable jusqu’au 28 février 2022. Passée cette date, les billets seront au tarif de 89€. Le billet Entrée Week-End-Course est lui disponible en tarif "Early" à 73€, tandis que le plein tarif est fixé à 79€.

D'autres formules sont également disponibles, telles que des combinaisons permettant d'assister aux 24 Heures du Mans dans les meilleures conditions en réservant une tribune.

Les Membres ACO bénéficient eux d'un tarif préférentiel de 53€ pour le billet "Entrée Semaine-Course".