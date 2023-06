24H du Mans : tout comprendre à la nouvelle procédure Safety Car

Quel est le principe de cette nouvelle procédure ?

La procédure 2023 comprend quatre grandes étapes. La première étape, c'est ce que l'on connaît déjà : les trois Safety Car sortent et neutralisent la course. On a trois Safety Car au Mans parce que les commissaires ont besoin d'avoir des intervalles sur la piste pour travailler. Comme c'est une raison de sécurité, on conserve ce début de procédure.

Ce qui change, c'est ce qui arrive après. Précédemment, les trois Safety Car rentraient à leur poste dans un ballet bien synchronisé. En 2023, il va y avoir trois étapes. La première, c'est que les trois files de voitures vont en former une seule. C'est ce que l'on appelle l'étape du rassemblement, merging en anglais. On va faire une seule file derrière le premier Safety Car. La deuxième étape, c'est un pass around comme il en existe aujourd'hui en WEC, c'est-à-dire que des voitures vont pouvoir rattraper un tour en dépassant le Safety Car, sous certaines conditions d'éligibilité et de classement. Et la troisième étape, c'est ce que l'on appelle le drop back, ce qui correspond à un moment où les voitures vont se remettre dans l'ordre des catégories. La raison de cette troisième étape est une précaution de sécurité.

Tout ceci ne peut avoir lieu qu'une fois que les problèmes de sécurité sont réglés. Ce sont trois étapes plus une. Il y a toujours la neutralisation avec les trois Safety Car où la priorité absolue est la sécurité. C'est une fois que les soucis en piste sont réglés que la procédure de regroupement peut avoir lieu.

Quelle durée pour la nouvelle procédure ?

C'est une quinzaine de minutes. Ce chiffre reste à prendre avec des pincettes pour le moment, mais il vient de simulations que l'on a conduites en virtuel avec notre partenaire Motorsport Games sur rFactor 2 avant de valider la procédure et de publier le règlement. On a fait un cycle de validation, que l'on a confirmé avec une validation à Sebring pendant le Prologue, et que l'on validera à la Journée Test.

La nouvelle procédure de voiture de sécurité se déroulera en quatre temps.

Pourquoi une nouvelle procédure ?

Ça ne transpire pas dans le règlement et dans son écriture mais en fait, c'est un processus long, qui s'étale sur cinq ans. Après chaque édition des 24 Heures du Mans, on fait un débriefing vraiment spécifique pour comprendre la course, comprendre comment elle s'est déroulée et comment notre règlement s'est appliqué concrètement dans le monde réel.

En 2018, le Safety Car a eu un impact sur la course en GTE Pro : c'est un fait de course, ce n'est ni la faute des concurrents, ni la faute du Safety Car. Les concurrents, à cette époque-là, nous avaient demandé de travailler le sujet. On a donc lancé, à leur écoute et avec eux, un groupe de travail en 2018, qui s'est réuni sur la fin de cette même année, puis tout au long de l'année 2019. Le résultat de la discussion a été une évolution de la procédure qui consistait à toujours fonctionner à trois Safety Car, mais en permettant à une voiture qui aurait son leader derrière elle dans son train de dépasser le Safety Car devant elle pour gagner un train, soit un tiers de circuit. On a décidé d'essayer la procédure à la Journée Test l'année suivante, sauf que l'année suivante était 2020 et on ne l'a pas fait pas en raison des restrictions sanitaires. Par contre, cette procédure a été testée en 2021 à la Journée Test.

Les conclusions après ce test étaient un peu mitigées, parce que cette procédure était assez complexe à mettre en œuvre pour la direction de course, moins facile à certains endroits du circuit que d'autres, avec beaucoup de vérifications à faire au niveau du classement, beaucoup de complexité au niveau de la gestion de la voie des stands. Ce test qui devait être un test de validation sur une idée assez consensuelle nous a fait réfléchir et on a remis le sujet sur la table. On s'est engagé à travailler le sujet avec les concurrents. On a vraiment redémarré un groupe de travail en capitalisant sur les différentes expériences, on a remis les choses à plat et on est arrivés à la procédure qui est dans le règlement aujourd'hui.

La procédure Safety Car reste inchangée pour la dernière heure de course.

La nouvelle procédure ne s'applique pas dans la dernière heure, pourquoi ?

Evidemment, nous n'avons pas envie, et les spectateurs et les concurrents non plus, d'avoir une arrivée des 24 Heures sous Safety Car, c'est une certitude. Si jamais ça devait arriver, on trouve superflu de mettre sur les épaules du directeur de course la responsabilité supplémentaire de conduire cette procédure avec la pression de toutes les vérifications qu'il y a à faire derrière : il faut vérifier les classements, vérifier ce qui s'est passé dans les stands. Le directeur de course, Eduardo Freitas, est un grand garçon et il sait quoi faire. Mais quand on arrive au dimanche des 24 Heures, après une semaine longue, la complexité de cette procédure avec le temps supplémentaire nous fait penser qu'il est plus sûr de rester sur des bases connues.

Y a-t-il eu des leçons tirées de ce qui s'est passé en F1 ?

Non, parce que quand on travaille en particulier le règlement du Mans, c'est tellement atypique et spécifique qu'on se concentre vraiment sur notre course. On n'a pas réagi en fonction de ce qui a pu se passer en Formule 1 ou de la manière dont l'IMSA gère ses courses. On est vraiment concentrés sur les 24 heures. La course est tellement spécifique que l'on est obligé de travailler de cette manière-là.

Les quatre étapes décrites dans le règlement (version simplifiée)

La procédure permettra de relancer la course de manière groupée.

Intervention du Safety Car

La sortie de la voie des stands sera fermée et le feu de sortie de la voie des stands passera au rouge tandis que l’entrée de la voie des stands demeurera ouverte. Trois voitures de sécurité seront déployées depuis leurs positions respectives avec leurs lumières orange allumées. Elles prendront la piste indépendamment de la position de la voiture en tête au classement général.

Regroupement derrière une seule voiture de sécurité

Lorsque le directeur d'épreuve déterminera qu’il est sûr de procéder au regroupement des voitures derrière une seule voiture de sécurité, le message ‘Incident clear – Prepare for Merging’ sera affiché sur les écrans de chronométrage.

Alors :

- L’entrée de la voie des stands sera fermée.

- La voiture de sécurité B et la voiture de sécurité C allumeront leurs lumières vertes puis les voitures positionnées derrière elles dépasseront leurs voitures de sécurité respectives et continueront afin de rejoindre la file derrière la voiture de sécurité A.

Pass-Around

A la discrétion du directeur d'épreuve, un Pass-Around pourra être autorisé pour toute voiture ayant la voiture en tête de sa catégorie positionnée derrière elle dans l’ordre de circulation. Toutes les voitures prenant part au Pass-Around doivent, tout au long de la procédure, rester en ordre les unes par rapport aux autres, dans l’ordre établi initialement derrière la voiture de sécurité A.

Lorsque le directeur d'épreuve déterminera qu’il est sûr d’y procéder, le message ‘Prepare for Pass-Around’ sera posté sur les écrans de chronométrage. Dès lors, il est interdit de changer de ligne de course ou de zigzaguer.

La procédure sera organisée comme suit :

- Toutes les voitures devront demeurer sur le côté gauche de la piste.

- Lorsque les lumières vertes de la voiture de sécurité seront allumées, le message ‘Go for Pass-Around’ sera posté sur les écrans de chronométrage.

- Toutes les voitures éligibles pour le Pass-Around devront dépasser la file de voitures et la voiture de sécurité A par le côté droit, de manière sûre et en respectant l’ordre établi. Ceci fait, elles continueront, aussi vite que possible, sans compromettre la sécurité, et prendront position à l’arrière de la file de voitures suivant la voiture de sécurité A.

Il incombe au concurrent de déterminer si sa voiture est éligible pour le Pass-Around. Pénalité pour Pass-Around en cas de non-éligibilité : Stop & Go pendant un temps équivalent à deux tours de course.

Drop back



Lorsque toutes les voitures formeront une seule file derrière la voiture de sécurité A, et quand le directeur d'épreuve déterminera qu’il est sûr d’y procéder, le message ‘Prepare for Drop Back’ sera posté sur les écrans de chronométrage. Dès lors, il est interdit de changer de ligne de course ou de zigzaguer. Toutes les voitures devront demeurer sur le côté gauche de la piste.

Une fois ceci fait, le message ‘Drop Back LMP2’ sera posté sur les écrans de chronométrage. La procédure sera organisée ainsi :

- Les voitures de la catégorie LMP2 se placeront à droite de la piste puis le reste des voitures, en ligne et sans se dépasser les unes les autres, dépasseront la file de voitures de la catégorie LMP2 pour prendre position derrière la voiture de sécurité A.

- Lorsque les voitures des catégories Hypercar et LMGTE auront dépassé les voitures de la catégorie LMP2, celles-ci pourront se replacer à l’arrière de la file de voitures derrière la voiture de sécurité A.

Une fois ceci fait, le message ‘Drop Back LMGTE’ sera posté sur les écrans de chronométrage. La procédure sera organisée de la même manière que pour les LMP2.