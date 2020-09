Guide des 24H du Mans 2020 : le programme et les engagés

Pandémie de COVID-19 oblige, ce sont des 24 Heures du Mans très particulières qui vont se dérouler cette semaine. D'abord parce qu'elles ont lieu en septembre, soit trois mois après la date habituelle, mais aussi parce que ce sera à huis clos. En effet, le public n'est pas admis sur le légendaire Circuit de la Sarthe, afin de limiter les risques sanitaires.

Le format de cette drôle de semaine a lui aussi été revu : pas de Journée Test en amont, et pas non plus de pesage en centre-ville. Les vérifications techniques ont lieu directement sur le circuit.

Côté piste, les concurrents vont disposer de 11 heures d'essais libres afin de se préparer dans les meilleures conditions possibles. À partir de jeudi 17 septembre, les 24 Heures du Mans seront ainsi précédées de quatre séances d’essais libres, d'une séance qualificative, d'une Hyperpole et d'un warm-up. Le départ de la course sera donné le samedi 19 septembre à 14h30.

Programme TV

La course sera diffusée en direct et en intégralité sur Eurosport 2, avec une prise d’antenne le samedi 19 septembre à 14 heures jusqu’au dimanche 15 heures. Eurosport retransmet aussi les EL2, les qualifications, les EL3, les EL4 ainsi que l’Hyperpole (la nouvelle séquence de vitesse pour établir la grille de départ) et le warm-up.

La course sera également diffusée sur France Télévisions : le samedi de 14h16 à 17h06, puis de 00h15 à 11h45, et de 12h55 à 14h55.

Météo

C'est l'été indien dans la Sarthe ! C'est donc avec la chaleur que va débuter la semaine mancelle, puisqu'il fera grand beau et jusqu'à 33°C jeudi et vendredi pour les essais. Le mercure perdra quelques degrés samedi et dimanche pour la course, mais surtout, la grande incertitude provient actuellement du risque d'orages. Les prévisions évoluent beaucoup au fil des heures mais pour l'instant, on ne peut pas écarter l'hypothèse de voir le ciel manceau s'agiter à un moment ou un autre du week-end...

Les 59 engagés pour l'édition 2020

En gras, les concurrents engagés en WEC pour la saison 2019-2020