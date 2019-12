Un nouveau format de qualifications pour les 24 Heures du Mans

L'édition 2020 des 24 Heures du Mans sera la finale de la saison 2019-2020 du WEC et la dernière sous l'égide de la réglementation technique actuelle. À cette occasion, l'ACO a décidé d'innover en adoptant un nouveau format de qualifications.

Lire aussi : Nouvelle affiche et nouvel horaire pour les 24H du Mans 2020

Finies les trois séances de deux heures chacune réparties sur deux journées. Les qualifications version 2020 seront condensées et auront pour objectif de recentrer l'attention sur la recherche de la vitesse et le spectacle en piste, tout cela en deux temps. Premier temps : le mercredi, de 23h15 à 0h00, 45 minutes vont être consacrées aux qualifications pour l'ensemble des engagés. Au terme de cette séance, les six meilleurs concurrents de chacune des quatre catégories seront retenus pour prendre part à l'Hyperpole. Cette dernière constitue le second temps et sera organisée le jeudi soir de 21h00 à 21h30. Elle verra les 24 voitures prendre la piste pour tenter de signer le meilleur temps possible, qui sera retenu pour constituer la grille. Petite subtilité : les concurrents n'auront pas le droit de rentrer dans leur box mais pourront choisir librement leurs pneus.

Voici donc le programme complet des festivités :

Mercredi 10 juin 2020 15h30 - 20h00 Essais Libres 22h00 - 23h00 Essais Libres 23h15 - 00h00 Qualifications Jeudi 11 juin 2020 17h00 - 19h00 Essais Libres 21h00 - 21h30 Hyperpole 22h00 - 00h00 Essais Libres Samedi 13 juin 2020 09h00 - 09h45 Warm-up 16h00 Départ des 24 Heures Dimanche 14 juin 16h00 Arrivée des 24 Heures

Autre changement de taille : la grille de départ sera désormais constituée par catégorie (à savoir LMP1, LMP2, LMGTE Pro et LMGTE Am) et non plus indépendamment, en ne tenant compte que des temps. Les concurrents qui n'ont pas pris part à l'Hyperpole seront classés en fonction de leur meilleur chrono des 45 minutes de qualifications du mercredi.

"Les 24 Heures du Mans 2020 innovent", déclare Pierre Fillon, président de l'Automobile Club de l'Ouest. "Avec ce nouveau format de qualification, avec cette Hyperpole réservée aux 24 concurrents les plus rapides, respectivement six dans les quatre catégories, nous redonnons aux concurrents et surtout aux spectateurs, deux temps forts et spectaculaires consacrés à la vitesse pure, à la recherche du tour parfait. L'adrénaline, le suspense, la concentration seront à leur maximum dans toutes les équipes. Une belle entrée en matière avant la lutte durant vingt quatre heures sur ce mythique tracé de 13 kilomètres. Encore une fois, nous démontrons que les 24 Heures se présentent comme un festival automobile qui se joue sur plusieurs jours et pas seulement le temps d'un week-end."

Vidéo - Le résumé des 24 Heures du Mans 2019