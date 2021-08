24H du Mans - Triomphe libérateur pour la Toyota de Kobayashi/Conway/López !

B.D., Le Mans - Ils ont couru après pendant des années mais la réussite leur avait toujours fait défaut. Cette fois, il était écrit que ce serait leur tour. Au terme d'une 89e édition des 24 Heures du Mans qui, soyons honnête, n'aura pas été la plus riche en suspense, Kamui Kobayashi, Mike Conway et José María López ont décroché le Graal. Et ça, on ne leur enlèvera pas ! D'ailleurs, ce suspense très réduit est en partie dû à leur domination quasiment sans faille. En dehors des deux crevaisons survenues en début de course samedi, tout ou presque a épargné l'équipage de la Toyota #7, qui a rendu une copie parfaite.

Tenants du titre dans la Sarthe, les pilotes de la Toyota #8 ne peuvent pas en dire autant. Entre l'accrochage du départ, provoqué par la Glickenhaus #708, mais aussi des problèmes de carburant qui ont considérablement réduit la longueur des relais dimanche matin, un arrêt momentané en piste, ou encore un changement de portière dans les dernières heures, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley ont connu leur lot de pépins. Ils se contenteront donc de la deuxième place, à deux tours des vainqueurs, assurant tout de même ce que Toyota était venu chercher : un doublé pour les grands débuts au Mans de son Hypercar GR010 Hybrid.

Il y a eu beaucoup plus d'incertitude pour la troisième marche du podium. Considérée comme l'outsider, l'Alpine a dû se rendre à l'évidence face à la domination de Toyota, d'autant que la course des Bleus n'a pas été parfaite. Il y a notamment eu cette sortie de piste de Matthieu Vaxiviere en début de nuit, ou ce problème d'éclairage à l'arrière nécessitant une intervention. La régularité est ensuite revenue, et la deuxième partie de course a ainsi permis de se défaire de la première des Glickenhaus, non sans mal.

Car pour sa première au Mans, le petit constructeur américain a prouvé aux plus sceptiques qu'il faudrait le prendre au sérieux. Tout d'abord parce que les deux 007 LMH ont vu l'arrivée, deuxièmement parce qu'elles ont affiché un rythme constant après avoir digéré les premières heures délicates sur une piste parfois humide. Quatrième et cinquièmes, les deux Hypercars rouges ont peut-être pris rendez-vous pour l'avenir.

WRT a failli tout perdre, Ferrari intraitable

La fiabilité au rendez-vous des machines de la catégorie reine a de facto mis fin au doux rêve du LMP2 de se faire une place sur le podium du classement général. La bagarre dans cette catégorie particulièrement relevée a eu lieu, mais elle n'a pas duré aussi longtemps que ce que l'on aurait pu souhaiter. La journée de samedi a été marquée par plusieurs incidents ou erreurs, dont certains ont directement affecté des favoris. Et en entrant dans le cœur de la nuit, le Team WRT avait fait main basse sur le classement. Encore fallait-il confirmer, ce qu'a fait l'équipe belge pour sa première aux 24 Heures du Mans. De quoi bien faire parler de soi alors que WRT est un nom de plus en plus évoqué pour s'occuper du futur programme LMDh d'Audi…

Il a pourtant fallu gérer un écart de plus en plus serré entre les deux équipages. L'Oreca #41 pensait décrocher la timbale avec à son volant Robert Kubica, Louis Delétraz et Yifei Ye, mais ce dernier s'est immobilisé dans l'avant-dernier tour et a tout perdu. Avec une infime avance sur la JOTA #28, la #31 de WRT a réussi à décrocher le succès espéré par l'équipe, la victoire revenant finalement à Robin Fijns, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi pour... sept dixièmes de seconde ! La troisième place revient au Panis Racing.

En LMGTE Pro, catégorie si habituée aux joutes sans merci, on a longtemps cru que la Ferrari #52 détenait un avantage précieux. Malheureusement pour Daniel Serra, Miguel Molina et Sam Bird, un problème de suspension arrière gauche au petit matin a mis fin aux rêves de victoire. AF Corse a tout de même pu compter sur la voiture sœur pour prendre le relais et c'est la #71 d'Alessandro Pier Guidi, James Calado et Côme Ledogar qui s'est imposée, après avoir notamment bénéficié d'une répartition favorable lors des interventions de la voiture de sécurité samedi soir.

Les trois hommes ont toutefois dû rester méfiants jusqu'au bout, disposant d'une avance intéressante mais loin d'être suffisante sur la Corvette #63, qui termine deuxième pour son retour dans la Sarthe après l'absence de l'an dernier due à la crise sanitaire. Jamais vraiment dans le coup et manquant notamment de performance, Porsche place la #92 sur la troisième marche du podium.

Ferrari décroche également la victoire dans la catégorie LMGTE Am grâce à la #83 d'AF Corse, qui était emmenée par François Perrodo, Nicklas Nielsen et Alessio Rovera. TF Sport leur a longtemps contesté la victoire avec l'Aston Martin #33, en vain. Le podium est complété par la Ferrari #80 d'Iron Lynx.

