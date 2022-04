Les 62 équipages au complet pour les 24H du Mans 2022

Quelques semaines après l'officialisation des concurrents invités, la liste des engagés aux 24 Heures du Mans 2022 affiche complet. On connaît – sauf contretemps que l'on ne souhaite à aucun d'entre eux – l'identité des 186 pilotes qui seront au départ de la 90e édition les samedi 11 et dimanche 12 juin prochains.

Cette liste des engagés regroupe neuf grandes marques : Toyota (deux GR010 Hybrid), Oreca (vingt-six Oreca 07-Gibson), Ferrari (seize 488 GTE Evo), Porsche (neuf 911 RSR-19), Glickenhaus (deux 007 LMH), Alpine (une A480-Gibson), Corvette (deux C8.R), Aston Martin (trois Aston Martin Vantage AMR) et Ligier (une JSP217-Gibson).

Rappelons que 62 équipages seront présents dans la Sarthe, répartis dans quatre catégories : 5 autos en Hypercar, 27 prototypes en LMP2 (dont 26 Oreca 07 et une seule Ligier), 7 voitures en LMGTE Pro et 23 en LMGTE Am. Au total, ce sont 13 nationalités qui seront représentées chez les équipes, avec en tête de liste la France et la Grande-Bretagne (8 représentants chacun) devant les États-Unis (7) et l'Allemagne (5).

Quatre équipes feront office de nouvelles venues, dont trois en LMP2 : Prema Orlen Team, Vector Sport et CD Sport. Hardpoint Motorsport connaîtra son premier engagement au Mans en LMGTE Am.

Sept anciens vainqueurs et six femmes au départ

Concernant les pilotes, ils seront sept parmi les partants à avoir déjà triomphé au classement général de l'épreuve par le passé. C'est le cas de cinq des six pilotes Toyota (Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway, José María López et Kamui Kobayashi) mais aussi de Romain Dumas (Glickenhaus) et Nick Tandy (Corvette Racing).

Le contingent féminin sera composé de six pilotes avec notamment le trio reconduit par Iron Dames sur la Ferrari #85 en LMGTE Am, toujours confiée à Rahel Frey, Michelle Gatting et Sarah Bovy. Associée à Sébastien Ogier et Charles Milesi au sein du Richard Mille Racing, Lilou Wadoux sera au départ de ses premières 24 Heures du Mans, tandis que l'on retrouvera Sophia Flörsch chez Algarve Pro Racing en LMP2 et Katherine Legge chez Hardpoint Motorsport en LMGTE Am.

Parmi les anciens pilotes de Formule 1, on peut citer Robert Kubica, Giancarlo Fisichella, Felipe Nasr, Sébastien Bourdais, Esteban Gutiérrez, Will Stevens, Pietro Fittipaldi, ou encore Jack Aitken.

Enfin, côté pneumatiques, 35 voitures (dont la totalité des Hypercar) seront chaussées de pneus Michelin et 27 (la totalité du plateau LMP2) seront équipées par Goodyear.

À cette liste des 62 engagés s'ajoute celle des quatre réservistes, auxquels l'ACO fera appel en cas de défection. Elle est composée d'un équipage LMP2 (High Class Racing) et de trois équipages LMGTE Am (Rinaldi Racing, Absolute Racing et TF Sport).

Cliquez ici pour découvrir la liste complète des engagés