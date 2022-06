Alpine : "Une erreur de comparer la BoP 2022 avec 2021"

B.D., Le Mans - Après une victoire impériale à Sebring puis un week-end rendu plus compliqué par la BoP à Spa-Francorchamps, Alpine entame la semaine des 24 Heures du Mans avec un rééquilibrage des performances qui a "évolué dans un meilleur sens". Un bon point souligné par Philippe Sinault, directeur de l'équipe française, mais qui n'est pas le seul. Alors que se profile la Journée Test dimanche, dans un format très resserré cette année, le clan tricolore est surtout tranquillisé par les choix du législateur et entend désormais travailler dans la sérénité.

Philippe Sinault le rappelle auprès de Motorsport.com, la BoP "fait partie du paysage" dans la catégorie Hypercar. "À Spa, ça a été compliqué parce qu'elle était allée dans un sens un peu trop marqué suite à la victoire de Sebring", précise-t-il. "Merci à l'ACO et à la FIA d'avoir considéré le sujet, d'avoir regardé les éléments qu'on a pu leur envoyer. On a beaucoup échangé. Ils nous ont donné un petit gain de puissance, ça va nous aider oui."

Cette BoP, telle qu'elle est établie, est faite pour durer toute la semaine, même s'il ne faut pas exclure des ajustements si jamais la Journée Test livre des données qui ne correspondent pas à l'équilibre recherché entre Alpine, Glickenhaus et Toyota. "S'il y a des choses déconnantes après dimanche soir, que ce soit pour nous ou pour d'autres, ça pourrait être un sujet, mais j'espère que non", tempère Philippe Sinault. "Je pense qu'aujourd'hui, ça amène de la sérénité que les choses soient définies et que l'on puisse s'appuyer là-dessus."

Philippe Sinault affichait une mine sereine au pesage, vendredi.

Certes, la puissance partiellement retrouvée par l'Alpine A480 ex-LMP1 n'est pas revenue au niveau de l'an passé aux 24 Heures du Mans, mais d'autres paramètres ont changé. Par exemple, depuis le début de la saison, les Toyota GR010 Hybrid ne peuvent pas utiliser leur système hybride en dessous de 190 km/h.

"Il semblerait que ce soit moins un sujet que ça peut l'être sur des tracés plus sinueux", souligne Philippe Sinault, qui estime surtout que les comparaisons n'ont de toute façon pas lieu d'être avec 2021. "Forcément, cette variable-là fait que ça les rapproche un peu plus de nous. Après, il y a beaucoup de choses qui ont changé : quelques évolutions sur la Toyota, nous les pneus… Il y a beaucoup de paramètres. Ce serait une erreur de juste comparer les chiffres de la BoP 2022 avec celle de 2021. On exploite mieux la voiture, on a quelques différences en exploitation, on connaît mieux la voiture ; Toyota a fait quelques updates, ils ont un effet d'hybridation qui rentre un peu plus tard. On va savoir un peu mieux dimanche."

Pour les trois pilotes, "le surplus de puissance est bien accueilli", c'est une évidence martelée par Nicolas Lapierre, tout en mentionnant la réduction d'énergie allouée sur un tour qui, elle, a diminué.

"Honnêtement, c'est un circuit qui est tellement différent de ce que peut être Spa, et encore plus de Sebring, qu'il est difficile de tirer des conclusions là, tout de suite", insiste le Français. "Ce qui est sûr, c'est qu'on espère être plus proches des Toyota qu'on ne l'était l'an dernier. Je l'espère vraiment pour nous et pour le spectacle en général, pour que la course soit sympathique. J'espère aussi que les Glickenhaus soient dans le match et que ce soit une belle bataille, c'est ça qui est important."