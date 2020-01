Aston Martin annonce ses pilotes pour Le Mans

Aston Martin a officialisé la composition de ses équipages pour les 24 Heures du Mans, et s'appuiera sur l'expérience de deux anciens pilotes Ford. Harry Tincknell et Richard Westbrook viendront en effet compléter les duos déjà en place sur chacune des deux Vantage en GTE Pro lors de l'édition 2020, les 13 et 14 juin prochains.

Tincknell et Westbrook étaient disponibles puisque Ford a mis fin à son programme en Endurance à l'issue de l'année 2019. Le premier cité fera équipe avec Alex Lynn et Maxime Martin sur l'Aston Martin #97, tandis que le second sera aligné aux côtés de Nicki Thiim et Marco Sørensen sur la #95. Les deux hommes remplacent Darren Turner et Jonathan Adam, qui avaient participé à la classique mancelle avec le constructeur britannique en 2018 et 2019. Ces derniers sont aujourd'hui engagés dans la catégorie LMGTE Am, toujours sous les couleurs d'Aston Martin.

"Nous voulions des pilotes avec une bonne expérience du GTE pour intégrer l'équipe", explique John Gaw, directeur de l'équipe Aston Martin Racing. "Nous nous sommes réunis avec nos pilotes actuels et nous leurs avons demandé qui ils voulaient, car l'alchimie dans l'équipe est importante. Le fait que Richard et Harry soient britanniques a aidé, mais ce n'était pas fondamental pour prendre la décision."

Pour le moment, Aston Martin n'a pas l'intention de faire courir Tincknell et Westbrook avant le rendez-vous sarthois, ce qui aurait pourtant permis aux deux hommes de se préparer pour les 24 Heures du Mans. Aucun des deux n'a encore testé la Vantage GTE, même si Westbrook a pu rouler dans la version GT3 sur le circuit de Snetterton avant Noël.

"Chaque équipe veut se placer dans la meilleure position possible afin d'être compétitive pour Le Mans, et recruter Harry et Richard est un pas dans cette direction", conclut David King, président d'Aston Martin Racing.

En LMGTE Am, l'Aston Martin #98 sera toujours confiée à Paul Dalla Lana, Darren Turner et Ross Gunn.