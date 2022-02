BMW envisage les 24 Heures du Mans 2024 avec son LMDh

Le responsable de BMW Motorsport, Mike Krack, qui va bientôt rejoindre l'écurie Aston Martin en F1 au poste de directeur, a expliqué pour Motorsport.com qu'une extension du programme prévu en IMSA à compter de 2023 était sur la table, avec comme objectif potentiel de disputer les 24 Heures du Mans 2024.

Plus précisément, la volonté de célébrer en grande pompe le 25e anniversaire de la victoire de la marque aux 24H du Mans 1999 est à l'origine de discussions sur le sujet, et un engagement à temps plein en WEC était "une des options" envisagées par le constructeur allemand. Ce dernier évalue la possibilité d'aller au-delà du programme d'IMSA pour l'année prochaine avec Rahal.

"Dans les mois à venir, nous allons mettre en place une stratégie : quelle est la prochaine étape et que se passera-t-il après 2023 ?" Krack a révélé que des discussions avec le promoteur du WEC et l'organisateur des 24H, l'Automobile Club de l'Ouest, étaient déjà en cours au moment où BMW envisage l'avenir de son prototype LMDh.

"Si vous envisagez un programme pour Le Mans, vous devez en discuter avec l'ACO et vous engager sur une certaine durée", a-t-il ajouté. "Nous devons rassembler tous les éléments : qu'est-ce que cela signifie de viser une victoire au Mans ? Il n'y a pas de décision finale, mais le temps presse."

Mike Krack

Krack a également souligné son désir d'avoir des voitures clientes en IMSA et en WEC. "Dans l'idéal, nous aurions un client en IMSA et un client en WEC", a-t-il expliqué. "Avec la réflexion derrière le modèle LMDh, ce n'est vraiment pas une bonne chose d'y aller uniquement en tant qu'usine. Il est évident que vous avez besoin de parties intéressées et que vous devez trouver des accords, mais nous serions vraiment heureux si nous pouvions le faire."

Krack a souligné qu'aucune décision n'avait été prise concernant la vente éventuelle de voitures. Le premier roulage de la BMW LMDh est toujours prévu pour la mi-juillet.

"Avec tous les problèmes de livraison que connaît l'industrie, je suis super heureux que nous puissions respecter le calendrier jusqu'à présent. Maurizio [Leschiutta, responsable du projet LMDh chez BMW] et tous les autres font un excellent travail en termes de suivi de notre situation et d'anticipation de tout problème dans la chaîne d'approvisionnement."

Krack n'a pas voulu révéler de détails sur le moteur à combustion interne qui équipera la BMW LMDh.

Avec Gary Watkins