Bourdais : "Le grand vainqueur avec la BoP, c'est le spectateur"

B.D., Le Mans - De retour en prototype au Mans dix ans après, Sébastien Bourdais redécouvre les 24 Heures d'une autre manière. Le local de l'étape est évidemment focalisé sur sa participation en LMP2 avec la nouvelle équipe Vector Sport mais se projette aussi vers l'avenir, avec l'objectif de courir à terme en LMDh sous les couleurs de Cadillac. Le constructeur américain en dira d'ailleurs davantage jeudi quant à son futur programme. Pour le Manceau de 43 ans, le nouvel élan insufflé à l'Endurance grâce à la catégorie Hypercar et à la réglementation LMDh ouvre des perspectives nouvelles qui dessinent un sourire non feint sur son visage.

"Quand on voit le paysage de l'Endurance il n'y a encore pas très longtemps, personnellement, je ne voyais pas une période faste se profiler comme ça", admet-il. "Donc c'est super que ça arrive, et c'est encore mieux d'en faire partie. C'est une belle expérience qui se profile, et c'est top pour cette catégorie, qui a eu quelques belles périodes mais un peu trop entrecoupées. Si ça veut sourire, il va y avoir plus de dix constructeurs à se tirer la bourre pour la victoire, ça va faire plus de 20 voitures d'ici 2024."

"Je crois qu'on peut parler d'âge d'or de l'Endurance. Quand on regarde l'histoire du Mans, il y a eu des périodes avec pas mal de constructeurs, des périodes avec plein de voitures pour la gagne, mais il n'y a pas vraiment eu autant de constructeurs impliqués avec autant de voitures différentes pour vraiment légitimement se battre pour la victoire, je ne crois pas. Je regardais l'historique, il y a eu plus de vingt voitures pour la gagne quand il y avait des Porsche en pagaille, tout le monde était capable de se battre pour la victoire, mais pas un intérêt aussi international avec autant de constructeurs."

Sébastian Bourdais lors de la séance d'autographes, mardi au Mans.

Une période faste très attendue, et rendue possible par des choix réglementaires forts, notamment l'introduction pérenne d'un système de BoP (Balance de Performance) pour équilibrer les performances entre les différentes machines qui entreront en compétition. Le sujet est toujours délicat pour les pilotes, et Sébastien Bourdais rappelle les risques de frustration, mais le Français estime aussi que la direction prise en vaut la peine si elle fait le bonheur du public.

"D'un côté, c'est un défi énorme pour l'organisation afin que la réglementation soit vraiment bien tournée sans que personne ne se sente lésé, surtout quand on commence à rentrer dans des systèmes de BoP", précise-t-il. "Mais d'un autre côté, quand on regarde comment ça se passe en GT3 et autres, tout le monde est plutôt content et, en fin de compte, ça fait des courses fantastiques. Si on commence à voir la même chose en proto avec une maison remplie et autant d'enthousiasme, ça va être fantastique. Pour nous, en tant que pilote, je ne suis pas sûr que ce sera le plus sympa. Très franchement, je pense qu'au bout du compte, on veut tous pouvoir se battre, faire du développement et avoir la performance pure. Mais pour les spectateurs, ça va être incroyable.

"Il y a toujours de la frustration avec la BoP, systématiquement. Tu as toujours l'impression que tu te fais avoir, et forcément ça devient un petit peu politique, ça tire dans tous les sens. Mais au bout du compte, si c'est le seul moyen d'attirer autant de constructeurs, tant pis. Le grand vainqueur dans tout ça, c'est le spectateur. Si tu as vingt voitures pour la gagne, réunies en deux secondes, ça va être incroyable !"