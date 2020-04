Buemi et Nakajima racontent le nouvel Alonso

Article initialement publié dans Spirit of Le Mans (Cape Éditions), après les 24 Heures du Mans 2018.

La question de la dépendance des pilotes les uns envers les autres est, certes, moins cruciale qu’elle ne l’était par le passé. Avant, au Mans, la survie de son coéquipier dépendait souvent des informations que l’on ramenait au stand lors des changements de pilotes. Désormais, on sait, au stand ou dans l’habitacle, quels organes s’usent et à quoi on s’expose en temps réel. Le Mans est devenu un sprint de vingt-quatre heures et le résultat final dépend de l’accord sportif et intellectuel existant entre les trois pilotes. Pour cette vingtième tentative de Toyota, la question de l’homogénéité de l’équipage de la TS050 Hybrid #8 était sur toutes les lèvres avant le départ. Mais tous les trois se sont trouvés comme des frères et, si leur parcours n’a pas été dénué de fautes et d’erreurs, ils ont combattu comme des diables pour s’imposer. Une victoire sans opposition ? C’est mal connaître l’épreuve mancelle. Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima racontent l’arrivée de Fernando Alonso et leur triomphe aux 24 Heures du Mans 2018.

L’osmose, le respect et la confiance construite depuis des années entre Sébastien Buemi et Kazuki Nakajima sont désormais partagés à trois. Discrètement, sans rouler des mécaniques, Fernando Alonso à mérité et construit sa place dans l’équipage. À force de travail et d’écoute. Photo de: Toyota Racing

Comment votre victoire au Mans a-t-elle été perçue ?

Kazuki Nakajima : Cela a donné lieu à un accueil extraordinaire mais sans drapeau ou débordements à l’aéroport, comme cela aurait été le cas en Europe. Cela a été plus chaud avec les amis en privé et avec des interviews, des apparitions à la télévision et, aussi, des extraits de ces 24 Heures à la télévision et sur Internet. La course a été très largement diffusée chez nous, vous savez.

Sébastien Buemi : Après la victoire de Neel (Jani) et les trois de Marcel Fassler, Le Mans est très suivi en Suisse, aujourd’hui. Mais, juste après Le Mans, j’ai repris le volant de la Formula E, avec des essais. Je n’ai pas vraiment eu le temps de m’arrêter. Mais j’ai reçu des messages de félicitations de Sebastian Vettel, de Helmut Marko, de Christian Horner... La famille Red Bull, en quelque sorte. Et - très important ! - j’ai été sacré « Bourgeois d’Honneur » chez moi, à Aigle !

Est-ce que cette victoire a changé vos perspectives ? Ouvert ou ré-ouvert des portes ?

Kazuki Nakajima : Non, pas d’appel d’autres équipes ou d’autres championnats à ce jour (rires). Pour l’instant, ce qui compte, c’est que cette victoire permet au projet de continuer ainsi. Nous ne sommes pas au bout de cette Super Saison, vous savez. Peut-être plus tard ? Je n’en sais rien. Mais, pour répondre à votre question, cette pole position et cette victoire n’ont pas fait de moi un autre homme comme elles n’ont pas changé ma vie. Je suis le même pilote qu’avant.

Sébastien Buemi : La notoriété que cette victoire apporte est véritablement énorme. C’est extra d’y être parvenu enfin. Cela fait tant d’années que j’essayais. Et nous sommes passés si près, si souvent...

Au terme des qualifications, Fernando Alonso laissait la gloire de la pole position rejaillir sur Kazuki, auteur d’un tour fantastique. Humble, travailleur, effacé, le double Champion du Monde de F1 les impressionnait par sa simplicité. Photo de: DPPI

Nous avons l’impression qu’après avoir tant désiré, tant travaillé pour cette victoire, Toyota a finalement décidé de rester très humble et de ne pas l’afficher en grand sur les murs du monde entier. En tout cas, pas en Europe.

K.N : C’était également le cas au Japon et, je pense, partout ailleurs. C’est dans la culture de l’entreprise : rester modeste et humble en toutes circonstances. Mais c’est surtout parce que notre challenge n’est pas achevé. Nous sommes là pour remporter cette Super Saison qui s’achèvera en juin prochain, au Mans.

S.B : Sincèrement, cela m’a étonné. Cela m’aurait plu que l’on en parle plus, que l’on crie « victoire » plus fort. Gagner après vingt tentatives, c’est une belle leçon de pugnacité. Et il y avait matière à cela, je pense.

Comment avez-vous accueilli l’annonce du non-renouvellement du contrat d’Anthony Davidson qui partageait le volant d’une des deux Toyota avec vous depuis 2015 ?

K.N : Cela a été une véritable surprise. Nous courrions ensemble depuis si longtemps. Chacun connaissait les qualités et les faiblesses de l’autre. Nous nous pardonnions tout mais, surtout, nous nous poussions à progresser, à partager des questions, des détails, des solutions de pilotage... Nous avions gagné et perdu ensemble et partagé et surmonté des épreuves terribles telles que Le Mans 2016, par exemple. Avec « Seb » et Anthony, l’équipage était homogène et fiable. Nous avons appris la nouvelle peu après une séance d’essai. Il pilote désormais en LMP2 où il réalise un sacré bon boulot. Mais il reviendra en « P1 », j’en suis certain.

S.B : L’équipe nous a expliqué cela simplement. Nous sommes là pour gagner. Je suis un professionnel et je suis là pour cela, également. C’est vrai, Anthony méritait de partager cette victoire avec nous, de remporter Le Mans avec nous. Mais, une fois encore, je suis un professionnel. Je ne suis pas payé pour avoir des sentiments mais pour aller vite.

Vient ensuite la grande nouveauté de l’année : l’arrivée de Fernando Alonso. On dit que la première impression est toujours la bonne... Quelle fut la vôtre ?

K.N : Dès qu’il est arrivé, il a impressionné tout le monde par son professionnalisme extrême, par la pertinence de ses questions.

S.B : Pour moi, ce n’était pas vraiment une première impression. Nous nous connaissons depuis dix ou douze ans. Je connais son talent et son mental. Les différentes séances d’essai ont permis de souder cette nouvelle équipe de pilotes assez facilement.

Séance d'autographes, séance de rigolade et de partage avec les fans. Simples et accessibles en dépit de la pression qui pèse sur leurs épaules avant la course dont ils sont les favoris. Photo de: Toyota Racing

Et dans la vraie vie, comment est-il ?

K.N : Très relax. Beaucoup plus que ce que l’on peut imaginer. Très ouvert, facile d’accès, normal,

quoi. Tous les trois, nous avons beaucoup parlé et pas mal rigolé. Nous nous sommes aperçus très vite qu’il n’avait rien du côté « perso » du pilote de Formule 1 à succès que l’on peut imaginer très égocentré. Il est un véritable « team player », un gars qui s’intègre et partage ses envies, ses motivations et ses objectifs.

S.B : Facile. C’est un type simple et sympa, comme le dit Kazuki. Il y a rarement des problèmes avec lui. Et puis, il était tellement motivé par cette victoire au Mans...

Rapide et au point dès ses premiers tours ?

K.N : Oui, il sait ce qu’il veut, il connaît ses motivations et il a la mentalité et l’état d’esprit pour que cela marche, pour apporter sa contribution et faire avancer le groupe.

S.B : Bien sûr, au début, nous étions tous les deux un peu impressionnés. Il est deux fois Champion du Monde de Formule 1, tout de même. Mais, quand il nous a parlé, il a mis les choses au clair avec un « je suis prêt à travailler très dur pour que l’on gagne ». Et, à tous les instants, son attitude a été exemplaire. Nous l’avons vu préparer les 24 Heures de Daytona, qu’il a disputées en LMP2, avec un soin inouï. Nous l’avons aussi vu lors des tests et des endurances de préparation. C’est également lui qui a passé le plus de temps dans le simulateur. Il s’est aussi « farci » les dix-sept heures de caméras embarquées des 24 Heures du Mans 2017 sans en oublier une minute. Un véritable engagement !

Qui est le plus rapide de vous trois ?

K.N : C’est très difficile à dire. C’est peut-être même impossible. Le plus souvent, nous sommes tous les trois séparés par un dixième de seconde tout au plus, même sur les longs circuits. Alors, je ne sais que vous répondre. Mais la situation est idéale quand les trois pilotes se valent.

(Une réponse typique mais magnifique de modestie de Kazuki qui a signé au Mans une pole position sublime, visible sur YouTube, et qui, à aucun moment de notre interview, n’y a fait référence.)

S.B : C’est difficile à dire, évidemment, pour les mêmes raisons. Mais ce que l’on peut dire, c’est que Fernando a réalisé un triple relais de nuit exceptionnel et que son bagage F1 y est pour beaucoup. Il parvient à mettre beaucoup d’énergie dans ses pneus à ce moment-là et à les monter à une température idéale. Et cela a fait une différence énorme face à Lopez, dans la Toyota #7, qui n’a rien compris. « Kazu » fait la pole, moi le meilleur tour en course et Fernando, ce triple relais exceptionnel au cours duquel il est remonté comme un avion sur l’autre voiture... Alors, qu’importe de savoir qui est le plus rapide !

Le ballet des changements de pilote, exécuté avec soin et concentration, sans précipitation. Au stand, pas un seul « couac » n’a entaché leur course. Photo de: DPPI

Au Mans, Sébastien et toi jouiez les rôles des anciens. Mais il y a les pièges de cette course que vous, pilotes Toyota, connaissez mieux que quiconque. Avez-vous tous les trois partagé le temps de piste de manière équitable ou avez-vous soulagé le « nouveau » ?

K.N : Cela aurait pu être le cas avec les « stop and go » de Seb et les miens. Mais non, à la fin de l’épreuve, nous avions véritablement tous réalisé un tiers du temps de course en piste, à un ou deux tours près, bien sûr.

S.B : Je crois que c’est 130-130 et 131 ou quelque chose comme cela.

En course, qui a fait les petites erreurs, inévitables sur vingt-quatre heures ?

K.N : Euh... C’est moi qui ai commencé. Avec une grosse erreur qui aurait pu nous coûter la victoire. À la fin de mon deuxième relais, lors d’un drapeau jaune général, il y avait une zone de ralentissement moins visible dans le noir. Je ne l’ai pas vue et ai continué à attaquer. Cela m’a coûté un « stop and go » d’une minute. Et quand Fernando a pris le volant, il comptait deux minutes de retard sur la #7 !

S.B : Nous ne sommes pas des robots, tu sais. J’ai, moi aussi, refait une partie du temps perdu lors de la pénalité de Kazuki, ensuite. C’est ainsi, personne n’est comptable de ces choses-là. Heureusement.

Que faîtes-vous dans ce cas, une fois au stand ? Vous vous excusez auprès de l’autre ?

K.N : Eh bien Sébastien a commis la même erreur un peu plus tard, quand ce fut son tour de prendre le volant. Trop vite dans une « slow-zone », il est rentré au stand pour une minute. Heureusement, la Toyota #7 a écopé de la même sanction pour la même erreur, à peu près au même moment. Cela nous a permis de ne pas retomber à deux minutes de la tête.

S.B : Nous n’avons pas besoin de ce genre de chose. Nous sommes des professionnels avec une seule mission : gagner.

Oubliée, la terrible désillusion de 2016 avec une panne à quatre minutes de l’arrivée. La TS 050 Hybrid #8 du trio Alonso/Buemi/Nakajima s’impose au Mans avec le record de distance à la clé. Photo de: Toyota Racing

Et Fernando a aussi commis sa boulette ?

K.N : Absolument pas. Il a été parfait de bout en bout, sans la moindre anicroche. Quand nous accusions deux minutes de retard, il a couvert un triple relais et remonté près d’une minute et demie. C’est « Seb » qui a poursuivi l’effort face à Kamui (Kobayashi) dans la Toyota #7. Vraiment, il a été très impressionnant. Et il est le seul des trois à ne pas avoir commis d’erreur.

S.B : Irréprochable. Cela m’a soulagé de le voir aussi bon. Je n’ai pas passé une très bonne nuit, tu sais... Mais il allait de mieux en mieux. Comme Kazuki et moi avions perdu cette course auparavant, en vue de la victoire, à deux reprises, la pression était forte. C’était le travail d’un an qui se jouait là. Nous savions que si nous nous rations, nous n’aurions pas forcément les mêmes cartes en main l’année suivante. Et puis je préfère une course d’attaque à une course en tête, à gérer... C’est mentalement plus simple.

Depuis cette victoire, avez-vous repensé à votre passage en Formule 1 ? A-t-il suscité des regrets ?

K.N : Oui, des regrets, j’en ai, bien sûr. Mais si c’est génial de piloter en Formule 1, le reste est nettement moins « fun ». Mais je n’y pense pas. Nous avançons, nous sommes une belle équipe et j’espère surtout que cette victoire nous permettra de poursuivre, tous ensemble, au-delà de l’issue de la Super Saison en juin prochain.

S.B : Je n’ai pas eu le temps de réfléchir à tout cela. Le Championnat de Formula E a repris

sans attendre. Et nous sommes juste au milieu de la Super Saison, avec un Championnat du Monde d’Endurance à remporter. C’est la campagne la plus difficile de l’histoire de l’endurance, avec une deuxième édition des 24 Heures du Mans en juin prochain, en guise de finale. Un objectif après l’autre. Nous reparlerons de tout cela ensuite, OK ? •