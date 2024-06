Buemi : "Si ce n'est pas Porsche le favori, alors c'est qui ?"

On en avait perdu l'habitude ces dernières années, mais Toyota se doit aujourd'hui d'aborder les 24 Heures du Mans avec un costume d'outsider. Le constructeur japonais a été défait par Ferrari l'an passé et a connu un début de saison parfois discret dans le championnat WEC, malgré une belle victoire décrochée à Imola.

Quadruple vainqueur, Sébastien Buemi laisse pointer un petit sentiment de revanche. "On passe vite à autre chose, mais on est encore un peu vexés de comment ça s'est passé, dans quelles conditions", lâche-t-il à la veille de la Journée Test. "C'est la vie, c'est comme ça, il faut regarder devant."

"Si on regarde un petit peu le début de saison, c'est sûr que la victoire d'Imola, c'est plus par une meilleure stratégie que par simplement de la vitesse. Si on analyse depuis le début, on a toujours été en retrait en termes de vitesse par rapport à Porsche et Ferrari. Sur le papier, on n'arrive pas vraiment en tant que favori, ça c'est sûr que non. [...] La pression est là, on veut gagner. En n'arrivant pas favori, c'est clairement qu'on n'a pas dominé et qu'il nous manque de la vitesse. On ne peut pas cacher le fait qu'on n'était pas au niveau des autres."



En deux ou trois dixièmes, il y aura énormément de voitures, même si on se dit que sur un circuit de 13 km ça n'est pas possible.

Pour rebondir, Toyota doit s'appliquer à faire progresser une GR010 Hybrid qui n'a pas changé compte tenu de son homologation l'année dernière, en actionnant donc d'autres leviers. Le tout au milieu d'un peloton devenu hautement concurrentiel et constitué d'une vingtaine d'Hypercars en lice pour le classement général.

"Ça tient à rien", prévient Sébastien Buemi. "Si on analyse un peu le début de championnat, on voit bien que les Porsche sont les voitures les plus constantes, elles ont dominé à Spa, elles ont dominé au Qatar, elles étaient rapides à Imola. Ferrari est très rapide aussi mais a peut-être fait des erreurs et a eu un peu de poisse. Il faut se concentrer et aller chercher toute la performance qu'on peut, puis essayer de ne pas faire d'erreur, parce qu'il faut faire la course, c'est long et il peut se passer plein de choses."

"Les voitures sont relativement figées donc on sait ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce sur quoi il fallait travailler. On a essayé de gommer tous les problèmes qu'on a eus, dans la mesure du possible car la voiture reste la même, donc on ne peut pas non plus tout révolutionner. En deux ou trois dixièmes, il y aura énormément de voitures, même si on se dit que sur un circuit de 13 km ça n'est pas possible. Ça va être très serré. Donc tous les petits détails vont faire la différence."

Si Toyota n'est pas le grand favori selon Sébastien Buemi, le Suisse a une idée claire de la marque qui doit désormais endosser ce statut et l'assumer. Interrogé sur la distance que prend le clan Porsche malgré une sérénité affichée et perceptible, il ironise : "Comment ne peuvent-ils pas être favoris quand ils font le triplé au Qatar, doublé à Spa, deuxième à Imola... Si ce ne sont pas eux les favoris, alors c'est qui ? C'est trop facile de dire qu'ils ne sont pas favoris alors qu'ils font un triplé, qu'une voiture cliente gagne, je ne sais pas... On n'a pas regardé les mêmes résultats !"

Ferrari garde Toyota à l'œil

Ferrari défend son titre au Mans. Photo de: Rainier Ehrhardt

Faire de Toyota un simple outsider pour la victoire, compte tenu du passé de l'équipe dans la Sarthe, constituerait toutefois probablement une erreur. L'expérience demeure précieuse et, chez Ferrari, on ne se prive d'ailleurs pas de se montrer méfiant à l'égard des Hypercars nippones.

"Avec ce que l'on a vu jusqu'à présent, Toyota et Porsche seront nos principaux concurrents, ils l'ont montré depuis le début de la saison", pointe Antonio Fuoco, poleman en 2023 sous les couleurs de la Scuderia. "On essaiera de faire de notre mieux, mais on sait que ce sera difficile."

Interrogé sur l'éventualité d'avoir vu Toyota cacher son jeu en début de saison, l'Italien ajoute dans un sourire : "La voiture est la même pour nous cette année, et également pour eux, donc vous pouvez en tirer les conclusions, non ? Il faut attendre dimanche prochain pour savoir si quelqu'un jouait à un jeu."