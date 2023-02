Au Mans, Button veut faire découvrir la NASCAR aux fans

Un projet commun de la NASCAR, Hendrick Motorsports, l'Automobile Club de l'Ouest, l'IMSA et Goodyear verra Jenson Button partager une Chevrolet Camaro ZL1 modifiée avec Mike Rockenfeller et Jimmie Johnson pour le centenaire des 24 Heures du Mans, utilisant le Garage 56 dédié à "la technologie de demain et au-delà".

Ce projet rend hommage au fondateur de la NASCAR, Bill France Sr, le premier à avoir emmené des stock-cars au Mans il y a près de 50 ans. L'ACO développe ainsi ses relations avec ses homologues nord-américains.

Button a été officialisé au sein du line-up le week-end dernier, en marge des 24 Heures de Daytona, et a déjà pu voir la Camaro en action lors d'essais privés à Sebring en décembre. Le Champion du monde 2009 de Formule 1 prendra le volant de la Chevrolet pour la première fois sur la piste routière de Daytona ce mardi.

D'après Button, cette participation à la classique mancelle va démontrer les qualités uniques de la NASCAR auprès d'un public européen qui la connaît peu, en plus de contribuer à la célébration du centenaire.

"Je pense que les gens devraient voir la NASCAR pour ce qu'elle est vraiment, c'est ce qu'ils vont découvrir", déclare le Britannique. "Je suis vraiment impatient de voir les autres concurrents et de connaître l'opinion des fans sur la voiture et sur ce que nous essayons d'accomplir."

Le line-up du garage 56 au Mans : Jimmie Johnson, Mike Rockenfeller et Jenson Button

"Je me suis rendu sur la piste à Sebring et je me suis senti comme un gosse. C'est ce que j'attends du sport auto. Cela m'a donné un grand sourire, j'ai retrouvé mon amour de la course. Quand on entend une NASCAR en piste, c'est fou, et celle-là paraît encore plus bruyante qu'une voiture de [NASCAR] Cup, sans que je sache pourquoi."

"Le changement de pilote va être intéressant ! Nous aurons encore les changements de pilote à l'ancienne avec le jack, c'est génial et c'est ainsi que ça doit être."

Lorsqu'il lui est demandé ce que représente à ses yeux l'esprit de la NASCAR, l'Anglais répond : "Les stock-cars. Beaucoup de bruit. De gros V8. Je regarde la NASCAR depuis des années et j'ai toujours suivi la carrière de Jeff [Gordon] ainsi que celle de Jimmie [Johnson]. Jimmie m'a invité à quelques courses, et j'ai toujours apprécié l'ambiance ici. Cela paraît un peu plus détendu que ce dont j'ai l'habitude, pas de manière négative mais de manière positive, car ce qu'ils font en piste est très sérieux mais en dehors de la voiture c'est un peu plus détendu."

Button révèle que c'est une conversation avec Johnson, septuple champion de Cup Series, qui a mené à ce qu'il réalise un test à Sebring avant de trouver un accord pour rejoindre l'écurie gérée par Hendrick Motorsports. Il va ainsi faire son retour au Mans après ses débuts au volant d'une LMP1 engagée par SMP Racing en 2018.

"Je demandais à Jimmie ce qu'il allait faire en 2023, car ce gars-là ne peut pas rester tranquille. Il a énuméré quelques choses qu'il espérait faire, et il a dit : 'J'espère amener la NASCAR au Mans'. J'ai fait : 'Pardon, quoi ?'. Cela a commencé ainsi, puis je suis entré en contact avec Rocky [Mike Rockenfeller, ndlr], et il a dit qu'ils allaient faire un test à Sebring et que je devrais venir voir ce qu'ils faisaient pour savoir si ça m'intéresserait. J'ai ensuite discuté avec John [Doonan, président de l'IMSA, qui supervise le projet], et tout est parti de là."

