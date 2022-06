Cadillac dévoile son projet GTP Hypercar pour les 24H du Mans

B.D., Le Mans - En pleine semaine des 24 Heures du Mans, Cadillac avait promis de donner des nouvelles plus précises de son futur programme LMDh en IMSA et en WEC. Le constructeur américain a levé le voile sur des images préfigurant le prototype qui prendra la piste dans les semaines à venir pour des premiers essais, et qui entrera en compétition à l'occasion des 24 Heures de Daytona en janvier 2023. Baptisé Projet GTP Hypercar, il visera un engagement dans les deux championnats majeurs, ce qui inclut les 24 Heures du Mans.

"Cadillac sera de nouveau en compétition sur la scène mondiale et nous sommes tous ravis de revenir au Mans vingt ans après", a annoncé Rory Harvey, vice-président de Cadillac. "En courant à la fois en IMSA et en WEC, Cadillac a l'opportunité de démontrer ses capacités, son savoir-faire et sa technologie."

Cadillac a opté pour la réglementation LMDh et a choisi Dallara pour concevoir le châssis, qui incorporera les codes stylistiques propres à la marque. Ce prototype sera équipé d'un tout nouveau moteur V8 de 5,5 litres, qui sera couplé au système hybride standard prévu sur l'essieu avant par la réglementation. Le plan de marche inclut le début des essais privés dans le courant de l'été.

Les plus observateurs auront remarqué la mention "Le Monstre" inscrite sur le concept du prototype LMDh. Une référence à la Cadillac qui avait participé aux 24 Heures du Mans en 1950 à l'initiative de Briggs Cunningham.

Cadillac évolue depuis 2017 dans le championnat IMSA sous la réglementation DPi, qui disparaîtra l'an prochain au profit du LMDh, inclus dans la catégorie GTP outre-Atlantique et dans la catégorie Hypercar en WEC.

"Concourir pour la victoire au classement général des 24 Heures du Mans avec une marque américaine emblématique comme Cadillac est un honneur", souligne Laura Wontrop Klauser, directrice des programmes sportifs de General Motors. "Toute l'équipe est enthousiaste à l'idée de poursuivre l'héritage de Cadillac en compétition, en affrontant les meilleurs du monde et en se confrontant à la course la plus dure du monde."

On attend désormais d'en savoir plus, notamment quant à l'identité des pilotes, mais le Français Sébastien Bourdais fait partie des candidats légitimes et déclarés. "On en saura plus (prochainement), mais c'est l'objectif affiché de la marque, et étant engagé avec eux, c'est un objectif commun", a-t-il rappelé mercredi dans le paddock du Mans. Renger van der Zande, Alex Lynn, Earl Bamber, Alex Palou et Scott Dixon roulent également pour Cadillac Racing en IMSA cette année, aux côtés de Sébastien Bourdais.